Sharkoon, case con linee sobrie ma con un bel tocco di colore: ecco la serie AM5 Silent e Window

Sharkoon, presenta due nuovi case che si distinguono per linee molto pulite e un lay-out interno praticamente standard, ma attirano l'attenzione per via del pannello frontale che non passa inosservato grazie a finiture colorate che ne esaltano l'anima eccentrica: parliamo dei nuovi modelli della serie AM5 disponibili in versione Silent e Window.

Disponibili esclusivamente nel formato Mid-Tower, entrambe le versioni sfoggiano un pannello frontale rifinito con una vernice metallizzata lucida disponibile in tre colorazioni: rossa, blu e nero titanio; lo Sharkoon AM5 Silent, oltre alla parete laterale sinistra non finestrata, si distingue per l'adozione di tappetini fono assorbenti disposti su tutte le superfici interne; lo Sharkoon AM5 Window invece, viene fornito senza tappetini, ma con un pannello laterale trasparente in materiale acrilico e maggiori accorgimenti per i sistemi di raffreddamento.

Le due versioni differiscono anche per quanto riguarda la dotazione di ventole fornite di serie: insieme al Silent vengono fornite due ventole da 140 mm pre-installate nella parte frontale più una da 120 cm nella parte posteriore, mentre con la versione finestrata ne vengono fornite solamente una da 140 mm e una da 120 mm; quest'ultima però, come già sopra accennato, è predisposta per ospitare ulteriori ventole, in configurazione 3x120 mm o 2x140 mm, sul pannello superiore, o in alternativa un radiatore da 280 mm o da 360 mm con spessore massimo pari a 5,5 cm, ventola compresa, il tutto abbinato ad filtro antipolvere preinstallato con attacchi magnetici; mentre nella versione Silent tale predisposizione sul pannello superiore non è presente e la superficie è totalmente chiusa, a vantaggio ovviamente di un minore rumore emesso.

Per quanto riguarda invece la struttura del case, entrambi i modelli misurano 45,2x21,0x46,5 cm (LxPxA), all'interno è possibile installare schede madri con formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, schede video con lunghezza massima 40 cm e dissipatore per il processore alti massimo 16,7 cm.

Nella parte inferiore è stato riservato un vado dedicato esclusivamente all'alimentatore che può avere lunghezza massima pari a 20,5 cm; il comparto storage invece prevede la possibilità di installate sue entrambe le versioni, fino due dischi rigidi da 3,5" ed ulteriori unità HDD/SSD da 2,5".

Infine, sulla sommità del case, verso la parte frontale, troviamo i classici connettori audio, il pulsante di accensione, nonché due porte USB 2.0 e due USB 3.0.

Lo Sharkoon AM5 Silent, in qualunque colorazione, è disponibile al prezzo di vendita 69,90 €, mentre per la versione Window il prezzo scende a 59,90 € vista la più scarna dotazione di accessori interni; per maggiori informazioni vi rimandiamo alle rispettive pagine dei due case Sharkoon AM5 Silent e Sharkoon AM5 Window.