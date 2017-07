Set di mini cacciaviti per tutte le tasche su Amazon, da iFixit ai più economici: i nostri consigli

Sarà capitato a tutti di cercare un mini cacciavite per smontare o riavvitare qualcosa di davvero piccolo, senza trovare in casa qualcosa di adatto. Da tempo esistono però dei set veramente completi, con circa una sessantina di utensili, che permettono di venire incontro alla quasi totalità delle necessità. Le punte sono dei più svariati tipi, che vanno dal fuori standard a 5 intagli fino a quelle di grandezze normali, passando poi per giunti flessibili e accessori veri per facilitarci il compito. Oggi vedremo vi proponiamo alcuni kit che vanno dai più blasonati, come quello di iFixit, fino alla proposte sconosciute ma che hanno dalla loro un prezzo davvero molto competitivo.

iFixit è la scelta più nobile", forte di un nome di prestigio nonché di utensili realizzati davvero con cura. Non mancano inserti di plastica e metallici per facilitare lo smontaggio di pannelli, bracio flessibile, pinzette e una comoda confezione. Costa 64,95 Euro.

* * *

Siamo consapevoli che vi sia la necessità di spendere meno, pagando qualcosa in qualità di realizzazione degli utensili e facendo a meno di qualche accessorio. L'offerta su Amazon è davvero vasta in fatto di alternative, ed ecco quelle che vi proponiamo.

Ecco due proposte economiche e diverse. La prima a sinistra è un kit 58 in 1, con braccio flessibile. Il secondo ha meno punte, 38, ma un set di accessori più ricco.

* * *

Se proprio volete stare sotto i 10 Euro, ovviamente scendendo a compromessi sulla qualità in generale (ma in fondo son punte che vanno bene comunque), ecco una proposta di primo prezzo con 24 utensili.