Set di 18 cacciaviti con punte magnetiche a soli 17,49 Euro su Amazon

Un kit con gli strumenti giusti può aumentare drasticamente la qualità del lavoro svolto, diminuendo di molto le tempistiche richieste per portarlo a compimento. Anche per chi ripara spesso il proprio computer vale questa regola, con un kit di cacciaviti che rappresenta il minimo indispensabile per operare con la massima agevolezza. Su Amazon se ne trovano tantissimi, e oggi c'è in offerta una validissima proposta per un kit da 18 cacciaviti da officina ad un prezzo molto allettante.

Il kit Mannesmann si compone di un supporto a parete che contiene 18 pezzi con lame in acciaio al cromo vanadio e punte magnetiche. Nella dotazione ci sono 8 cacciaviti da officina omologati TÜV/GS e 10 cacciaviti per meccanica di precisione. Trattandosi di cacciaviti economici ne consigliamo l'uso soprattutto per lavoretti leggeri e incarichi non troppo complessi, ma ad un prezzo del genere, pari a 17,49 Euro per 18 cacciaviti, sarebbe davvero troppo chiedere di più.

