Riotoro, case Prism CR1088: compatto e con un lay-out tutto suo

Riotoro, produttore californiano di accessori e periferiche per PC, presenta un suo nuovo case della serie Prism che si distingue sul mercato per dimensioni compatte ed un lay-out interno veramente poco consono: parliamo del modello CR1088, un case verticale ATX a due scomparti, non disposti come di consueto l'uno sopra l'altro, ma affiancati orizzontalmente e con una originale disposizione dei supporti.

Il case si presenta con dimensioni pari a 360x230x394 mm (HxLxP) ed un peso di 3,9 kg, nella parte frontale, messa in risalto da inserti luminosi a LED RGB, troviamo un ampia superficie grigliata; prima nota stravagante di questo case riguarda la parete trasparente in materiale acrilico, bombata ed installata sul lato destro, in quanto l'installazione della scheda madre è prevista su questo lato.

All'interno lo spazio è stato suddiviso, per mezzo di una paratia, in due scomparti con un rapporto 35-65: quello della zona di destra, denominato A, occupa il 65% del volume totale, quello di sinistra, denominato B, invece si sviluppa per il restante 35%; quest'ultimo è predisposto per ospitare un alimentatore da massimo 220 mm e due unità da 3,5" convertibili in 2,5", il primo scomparto invece, come già sopra indicato, è dedicato ad ospitare scheda madre e relative schede di espansione, non con standard BTX, ma utilizzando le più tradizionali ATX, micro ATX e mini ITX, ribaltate, cioè con processore nella parte bassa e fino 7 slot di espansione nella parte alta del case.

Lo scomparto A inoltre può ospitare schede video lunghe massimo 30 cm, dissipatori per processori con altezza massima pari a 122 mm e c'è spazio anche per due ulteriori alloggiamenti per unità da 2,5".

Per quanto riguarda il raffreddamento, nello scomparto B troviamo la predisposizione per una sola ventola da 80 mm nella parte frontale, mentre nello scomparto A, è possibile installare due ventola da 120 mm nella parte frontale (una inclusa con il case), due sempre da 120 mm nella parte inferiore ed una ventola da 80 mm nella parte posteriore.

Il case Prism CR1088 ha una finitura completamente nera arricchita da logo Riotoro e bande luminose nella parte frontale grigliata, illuminazione basata su LED RGB in grado di riprodurre fino a 16,8 milioni di colori; per il momento il produttore non ha ancora reso noto disponibilità e prezzo di questo case, per maggiori dettagli ed immagini vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questo prodotto.