Raspberry Pi Zero W, computer da 10 dollari con Wi-Fi e Bluetooth integrati

Non sono molti gli annunci di Raspberry Pi Foundation, ma di solito lasciano il segno per via di funzionalità interessanti e prezzi assolutamente abbordabili. Ad esempio Raspberry Pi Zero, una piccola scheda da 5 dollari rilasciata ad ottobre 2015 con il 40% di potenza computazionale in più del Pi originale. Dall'ultimo annuncio, quello del Raspberry Pi 3, è passato circa un anno ma la Foundation è tornata con un nuovo prodotto chiamato Raspberry Pi Zero W.

Quest'ultimo modello è una via di mezzo fra il piccolissimo Pi Zero e il suo top di gamma, con la W che sottolinea quella che è la sua peculiarità, la presenza della connettività wireless. Le specifiche sono praticamente identiche a quelle del Raspberry Pi Zero, quindi processore Broadcom BCM2835 single-core da 1GHz, 512 MB di RAM e un header da 40-pin, ma con in più l'interessantissima compatibilità con connessioni Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 4.0.

Considerando la natura spesso "interconnessa" dei dispositivi che fanno uso della piccola scheda logica di Raspberry, è chiaro che l'aggiunta sarà molto gradita fra gli amanti del DIY (do it yourself). Le novità daranno la possibilità ai "maker" di costruire piccoli sistemi connessi senza costringerli ad affidarsi a connessioni cablate o soluzioni creative, offrendo nativamente il supporto a reti senza fili ad un prezzo del doppio rispetto al modello standard, ma comunque vantaggioso.

Raspberry Zero W viene proposto a circa 10 dollari, laddove lo Zero tradizionale aveva un incredibile prezzo di 5 dollari. Considerate le aggiunte, tuttavia, consideriamo il prezzo del modello W molto interessante visto che potrebbe essere integrato in maniera ancora più semplice (e quasi nella sua condizione di fabbrica) ad esempio in progetti di videosorveglianza, ma non solo. I limiti, come solito con i prodotti di Raspberry, derivano esclusivamente dalla creatività del possessore.