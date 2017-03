Raspberry Pi supera il Commodore 64: 12,5 milioni di vendite in 5 anni

La rivista ufficiale di Raspberry Pi, MagPi, ha annunciato che dal modello originale lanciato nel 2012 fino ad oggi sono state vendute oltre 12,5 milioni di unità della piccola scheda logica nelle sue tante versioni. Le vendite di Raspberry Pi, quindi, superano quelle stimate dei sistemi Commodore 64, fattore che secondo MagPi pone la piattaforma in terza posizione nella classifica delle vendite di "computer general purpose", dietro al Macintosh di Apple e ai PC Windows.

Come è già stato osservato, questo non è un paragone troppo leale visto che il Commodore 64 non è stato l'unico modello che ha venduto Commodore nella sua lunga storia. Tuttavia il traguardo dei 12,5 milioni è molto importante per Raspberry Pi Foundation che, rivolgendosi ad una piccola nicchia di mercato, è riuscita a far valere le sue soluzioni non solo nel mondo del fai-da-te, ma anche fra gli appassionati di personal computer da rivolgere in specifici ambiti.

Molto interessante lo spaccato fornito dalla fonte sulla percentuale di vendite per ogni modello. Notiamo infatti che il più popolare è l'ultimo e più potente, il Raspberry Pi 3, fattore che fa notare che nonostante la saturazione del mercato con proposte concorrenti dai prezzi più convenienti, la scheda logica della Fondazione genera ancora molto interesse. Un interesse in aumento e che è dovuto probabilmente al forte seguito da parte degli sviluppatori interessati alla piattaforma.

Oltre a un SoC parco nei consumi e ad alcune soluzioni I/O, le schede Raspberry Pi offrono un computer in abbinamento ad una porta GPIO da svariati pin per il collegamento con gadget di qualsiasi tipo. Bastano un alimentatore (anche una batteria) e una microSD per creare il gadget dei propri sogni. Che sia un cancello automatizzato o un sistema di illuminazione per la casa, con una spesa minima Raspberry Pi dà l'opportunità di crearlo da zero.

Ma le piccole schede logiche possono essere utilizzate da tutti, con distribuzioni di Linux specifiche che le trasformano con pochissimi sforzi in server multimediali o NAS, fra le tante destinazioni d'uso. Tutte caratteristiche che hanno portato la Fondazione ad un successo quasi insperato e alla rinascita di un'intera categoria di prodotto.