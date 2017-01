Raspberry Pi Compute Module 3 offre 10 volte le performance dell'originale

Raspberry Pi Compute Module 3 è stato appena annunciato con lo stesso processore utilizzato su Raspberry Pi 3. Pensato per applicazioni industriali, il primo Compute Module è stato rilasciato ad aprile 2014 con la stessa CPU del Raspberry Pi di prima generazione. Il nuovo modello appena annunciato ha invece 1GB di memoria RAM e un processore Broadcom BCM2837 con frequenza operativa da 1,2GHz. Un miglioramento significativo sul fronte delle performance.

A sottolineare questa evoluzione è la stessa compagnia: "Questo significa che offre il doppio della RAM e circa 10 volte le performance della CPU rispetto al Compute Module originale", si legge nelle pagine dell'annuncio ufficiale. Raspberry Pi Compute Module 3 è il secondo modello della famiglia di prodotti, e il numero "3" è stato scelto per corrispondere all'ultima versione del sistema Raspberry Pi disponibile attualmente in commercio.

Laddove quest'ultimo può essere impiegato come computer general-purpose o rappresentare la base per progetti fai-da-te, il Compute Module adotta un form factor stringato all'osso per essere impiegato in sistemi embedded. A tale scopo può essere inserito all'interno di un connettore SODIMM e le sue dimensioni sono paragonabili a quelle di un modulo di memoria per computer portatili. Sul fronte compatibilità, è garantito il supporto per Windows IoT Core e Linux.

Rispetto all'originale ci sono più possibilità di scelta per lo storage. Due le opzioni per l'acquirente: oltre alla variante con memoria flash da 4GB su moduli eMMC, Raspberry Pi offre una versione "Lite" senza alcuna memoria integrata. Sarà cura dell'utente integrare un socket per microSD o un modulo di eMMC, in modo da rispondere alle proprie specifiche esigenze di spazio. Compute Module 3 si caratterizza, lo ripetiamo, per le dimensioni estremamente ridotte.

In molti casi può essere utilizzato come sostituzione del vecchio modello dal momento che il form factor è sostanzialmente rimasto invariato: "Con un po' di perizia il CM3 può essere utilizzato come rimpiazzo per il CM1 visto che a livello di PIN sono compatibili", scrive la società. Bisogna considerare solo che CM3 è più alto di 1mm, e la CPU ha un consumo energetico superiore e riscalda "molto di più sotto pieno carico". Viste le dimensioni però non c'è spazio per porte I/O.

Per finalità di sviluppo è infatti necessario acquistare una scheda I/O separata che contiene porte GPIO, USB, microUSB, CSI, DSI, insieme ad HDMI e microSD. Raspberry Pi Compute Module 3 costa circa 25 e 30€ per le versioni Lite e standard, con disponibilità che al momento sembra piuttosto limitata. La scheda I/O viene venduta separatamente ad un prezzo di circa 100€.