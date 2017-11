Raijintek, nuovo partner per il PC Building Simulator

, sviluppatore del, denominato molto originalmente", ha il piacere di annunciare un nuovo partner per quanto riguarda la dotazione hardware: stiamo parlando di

In prima istanza, i giocatori infatti avranno la possibilità di scegliere i popolare sistemi di raffreddatori ad aria ed a liquido marchiati Raijintek, più un assortimento di vari case, tutti, ricreati fedelmente usando la grafica 3D e resi completamente funzionali all'interno del processo di assemblaggio virtuale.

Mr. Steve Shih, GM di Raijintek ha dichiarato: "Siamo lieti che i giocatori potranno sperimentare i componenti di Raijintek in PC Building Simulator! Questo sarà un ottimo strumento per le persone che desiderano costruirsi il proprio PC, ma non sono pratici di come fare".

Diversamente da quanto precedentemente annunciato, attualmente il lancio del simulatore sarà reso disponibile tramite la piattaforma Steam, nel corso del mese di gennaio 2018, mentre la versione demo, ultima release datata marzo 2017, è già scaricabile direttamente dal sito pcbuildingsimulator.wordpress.com.

Al lancio di PC Building Simulator, Raijintek ha già confermato i seguenti componenti, e chissà se ne troveremo altri, come ad esempio questi ultimi modelli in vetro temprato presentati di recente:



Case

Thetis

Asterion

Peana

Styx

Metis

Dissipatori ad aria

Tisis

Ereboss

Themis Evo

Dissipatori a liquido

Serie Triton

Ricordiamo che, oltre alla modalità libera, il gioco è strutturato per fornire un sistema di tutorial, che guida gli utenti passo dopo passo attraverso il processo di costruzione del PC: utilizzando istruzioni dettagliate, il simulatore descrive ogni componente e funzione consente ai giocatori di assemblare il proprio sistema, ma anche di approfondire l'interazione e la compatibilità tra i vari componenti.