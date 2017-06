Qualcomm conferma: "non vediamo l'ora di presentare PC fanless con Windows 10 e Snapdragon 835"

Abbiamo dedicato un articolo al post apparso sul blog di Intel in data 8 giugno, nel quale l'azienda metteva in guardia dall'utilizzare illegalmente licenze e brevetti di sua proprietà in soluzioni non nativamente x86. Un messaggio ai concorrenti che intendono commercializzare sistemi PC con Microsoft Windows 10 ed emulazione x86, cosa che avverrà verosimilmente in autunno.

Il destinatario del ringhio di Intel è soprattutto Qualcomm, che durante il Computex di Taipei ha annunciato per l'autunno la commercializzazione di soluzioni HP, Lenovo e ASUS fanless e dotate contemporaneamente del SoC Snapdragon 835 e Microsoft Windows 10. Si tratta di sistemi potenzialmente molto interessanti e dalle dimensioni contenute in grado di costare poco, garantire una grande autonomia e soddisfare la maggior parte delle esigenze richieste dall'utente medio. Arriva proprio oggi la risposta ufficiale di Qualcomm, che non cita Intel direttamente ma lo fa capire chiaramente.

“... in seguito al recente annuncio di Qualcomm con ASUS, HP e Lenovo, l’azienda ha trovato il blog post pubblicato l'8 giugno da uno dei suoi concorrenti molto interessante. Qualcomm non vede l’ora di lanciare quest’anno PC Windows 10 sempre connessi alimentati dalla piattaforma Snapdragon 835 Mobile PC. Come annunciato a Computex 2017 in collaborazione con Microsoft, la piattaforma Snapdragon 835 Mobile PC porta sui dispositivi fanless dal design elegante e sottile una vera esperienza PC sempre connessa, con il supporto per la connettività Gigabit LTE, oltre a una batteria che dura tutto il giorno. Tutto ciò cambierà il futuro del personal computing.”

Qualcomm sembra quindi farsi beffe del post quasi intimidatorio di Intel, ribadendo con vigore l'intenzione di procedere a testa bassa in quella che viene vista come una piccola o grande rivoluzione nel mondo del personal computing, è presto per dirlo. La corazzata Wintel accuserà il colpo? Quello che è certo è che qualcosa nei listini PC cambierà. Come sempre, a definire le sorti della battaglia sarà il successo commerciale a colpi di vendite.