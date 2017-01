Prodotti scontati su TomTop, e 3 coupon per risparmiare ulteriormente

Negli scorsi giorni abbiamo parlato di TomTop, portale di e-commerce che offre prodotti solitamente non disponibili nei negozi convenzionali a prezzi molto accattivanti. Dopo la nostra selezione di smartphone e droni vi proponiamo altri quattro dispositivi, tutti caratterizzati da un fattore in comune: il prezzo estremamente accattivante. Fra questi un'action-cam, una bilancia smart di Xiaomi, un braccialetto per il fitness e un monopiede utilizzabile anche con una reflex di qualità. Grazie ai coupon che vi forniamo, inoltre, potete risparmiare ancora di più.

SJCAM SJ4000 è una cosiddetta action-cam, una fotocamera progettata per immortalare specificamente "avventure" di diverso tipo, come vacanze, percorsi in auto, bici o moto attraverso accessori e cavalletti specifici, ma anche in circostanze più estreme. Grazie alla resistenza ai liquidi SJ4000 può essere sfruttata mentre si praticano sport acquatici. La action-cam di SJCAM utilizza un sensore da 3 megapixel e può registrare alla risoluzione Full HD a 30 fps. Dispone anche di un display da 1,5 pollici a risoluzione 960x240, supporta micro-SD da 32GB e si può collegare a dispositivi esterni tramite connessione Wi-Fi. A 720p registra anche a 60fps.

La action cam viene proposta dal portale di e-commerce al prezzo di 53,57 euro, con la consegna proveniente dal magazzino in Germania. Attraverso il codice coupon LCXSJCAM8 potete acquistarla a 46,05 euro. Davvero niente male per una piccola fotocamera da supporto!

Attualmente in offerta su TomTop troviamo anche il monopiede Yunteng VCT-288 con vite standard da 1/4". Grazie al design della testa è possibile regolare in maniera fine la posizione della fotocamera anche dopo averla applicata. Il monopiede supporta dispositivi fino ad un massimo di 3kg, quindi dalle mirrorless alle reflex, anche con obiettivi abbastanza voluminosi, e raggiunge un'altezza massima di 148cm, minima di 57cm. La società consiglia comunque di utilizzare il modello VCT-288 con fotocamere non troppo pesanti, ma può essere utilizzato anche come supporto per accessori video e audio.

Il prezzo ufficiale di Yunteng VCT-288 è di 32,89 euro, e al momento non abbiamo a disposizione di un codice coupon per questo prodotto. Può essere acquistato a questa pagina.

Il terzo prodotto che vi proponiamo è la Smart Band B15P, un braccialetto con funzionalità smart e display OLED da 0,86 pollici. Abbinabile a uno smartphone Android o iOS, la smart band può leggere le notifiche di chiamate e messaggi, i promemoria, dispone di cardiofrequenzimetro e può analizzare la qualità del sonno. È resistente ai liquidi secondo la certificazione IP67 e si interfaccia ai dispositivi esterni attraverso la tecnologia Bluetooth 4.0 per il minor impatto sulla batteria. Fra le funzionalità legate al fitness troviamo inoltre contapassi, misuratore di calorie, di distanza e monitor per la pressione sanguigna.

La Smart Band B15P viene venduta a 24,71€, ma si possono risparmiare alcuni euro (poco meno di 3€) attraverso l'uso del coupon LCXB15P3.

Xiaomi Mi Smart SCALE è una bilancia per la misura del peso corporeo interfacciabile con lo smartphone. Utilizzabile per carichi da 5 a 150 kg, la bilancia può sfruttare un'elevata sensibilità per percepire anche misure molto inferiori, come quelle tipiche di un bicchiere d'acqua (100g). È limitato anche l'errore sistematico, pari a circa 100 grammi per pesi fino a 50kg, circa 200 qualora il carico fosse superiore ai 50kg. Attraverso l'app per smartphone è possibile sfruttare numerose funzionalità legate al fitness, come monitorare il cambio di peso nel tempo e cambiare la dieta in base all'indice di massa corporea. Riconosce automaticamente fino a 16 utenti diversi ed è compatibile con smartphone Android 4.4 o successivi.

Il prezzo? Molto simile a quello di una bilancia tradizionale: solo 32,89 euro, ma con il nostro coupon LCXSC12 potete acquistarla a soli 21,61 euro. Praticamente regalata!

Di seguito riportiamo i link per acquistare i quattro smartphone su TomTop, con i coupon correlati: