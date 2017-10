Omron, AI robot istruttore di ping-pong: un trainer da Guinness World Record

Negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato ad intraprendere varie tipologie di progetti basati sull'AI (Artificial Intelligence), spaziando dal settore automotive, quello home entertaiment e ovviamente in ambito scientifico, Omron invece presenta un suo robot dedicato esclusivamente al mondo del ping-pong.

L'azienda giapponese ha creato Forpheus, una macchina in grado sì di giocare a ping-pong ma allo stesso tempo anche di allenare una qualsiasi persona ed incrementare le sue capacità di destreggiarsi tra racchetta e palline; a differenza dei suoi predecessori, questo robot ping-pong trainer, adegua la sua attività, autonomamente, in base al livello di abilità del soggetto con cui scambia i colpi, istruendolo gradualmente e motivandolo a fare sempre meglio, il tutto grazie alle migliorie apportate alla parte di software AI e ad un aggiornamento della parte sensoristica.

Forpheus utilizza un braccio robotizzato controllato attraverso sistema a 5 assi per interagire con la racchetta, il "cervello" che controlla i movimento, è in grado di comunicare con i componenti robotici, indicando l'esatto modo per colpire palla, con tempistiche nell'ordine del millesimo secondo; sui due lati del robot si trovano due telecamere atte ad identificare il moto della pallina in movimento, rilevandone velocità e rotazione, fino a 80 volte al secondo, ricostruendo completamente la traiettoria che seguirà. Al centro, invece, è presente un altro sensore, concentrato esclusivamente sul giocatore predisposto per carpirne movimenti ed in generale valutare il livello di abilità al fine di adattare tutte le contromosse con il giusto peso.

In base ai valori sopra percepiti, e alla dinamica di gioco, l'AI può stilare un profilo del giocatore giudicandone le abilità, inoltre, come fanno tutti i più bravi allenatori in carne ed ossa, Forpheus, durante lo scambio di battute, trasmette anche messaggi incoraggianti e statistiche sull'attività svolta tramite un pannello a LED posto dove dovrebbe trovarsi la rete del campo di gioco: per queste ultime peculiarità ma più in generale per le doti dimostrare ed i risultati che è in grado di far ottenere, è stato insignito del titolo di Guinness World Record come "First robot table tennis tutor".

Forpheus quindi viene presentato principalmente come sistema per allenarsi al gioco del ping-pong, ma chissà se si farà avanti qualche campione di questa disciplina per vedere se l'AI fin'ora programmata si piega al talento dell'essere umano.