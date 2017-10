Nuovo Cooler Master MasterCase H500P, ultimo nato della linea HAF

La serie HAF (High Air Flow) deriva il suo nome dalle grandi ventole che garantiscono prestazioni importanti in termini di raffreddamento. Il fiore al’occhiello del MasterCase H500P è rappresentato quindi dalle due ventole frontali RGB da 200 mm preinstallate, che possono essere abbinate ad altre due ventole opzionali da 200 mm.

Il case viene fornito con una paratia laterale in vetro temperato. Retroilluminazione RGB e vetro temperato sono caratteristiche ricorrenti dei sistemi di questo tipo di recente concezione, pensati per poter ammirare la componentistica installata all'interno del case e realizzare sistemi accattivanti nel proprio tema di colore preferito.

Lo avevamo già visto al Computex

Il glorioso HAF permetteva di osservare la scheda madre anche dall’altro lato: questo è ancora possibile, ma un sistema di cover consente di coprirla, se si desidera preservare l'estetica.

Cooler Master ha pensato a un sistema di cable management comprendente una guaina personalizzabile per l’alimentatore e una cover per CPU cut out. Cooler Master è stata la prima azienda a realizzare la CPU cut out, e ora è la prima a ricoprirla di nuovo con una cover. Una scheda grafica può essere installata in posizione verticale senza l’utilizzo di nuove staffe con due slot PCI supplementari sul retro che consentono di porre la scheda grafica in modo che sia bene in evidenza.

MasterCase H500P, inoltre, può ospitare radiatori per il raffreddamento a liquido fino a 360mm, posizionabili nella parte superiore e nella parte anteriore del case. Per la prima volta, poi, viene utilizzato un nuovo tipo di pulsante di accensione che richiama il logo di della casa Taiwanese.

Il nuovo case diventerà disponibile nel corso del mese di ottobre con prezzo al pubblico consigliato pari a 175 € IVA inclusa.