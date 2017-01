Nuovi Mini-PC Intel NUC con processori Kaby Lake

Accanto all'annuncio ufficiale dei nuovi processori Intel Core di settima generazione (conosciuti con il nome in codice di Kaby Lake), la società californiana ha presentato al CES i nuovi modelli dei sistemi NUC Mini-PC, equipaggiati proprio con i processori che hanno fatto il proprio debutto nella cornice di Las Vegas.

La linea prevede i modelli NUC7i3BNK e NUC7i3BNH provvisti di processori Core i3, i modelli NUC7i5BNK e NUC7i5BNH con processori Core i5 ed infine il modello Core i7 NUC7i7BNH equipaggiato con processore Core i7. I modelli provvisti di processori Core i3 e Core i5 saranno disponibili sia nella versione a profilo ridotto sia nella versione a maggior sviluppo verticale, quest'ultima che permette di installare unità di storage SATA di tipo meccanico o a stato solido. Il NUC con Core i7 è invece disponibile solamente nella versione a sviluppo verticale. Tutte le versioni offrono due slot per memorie DDR4 in formato notebook, uno slot M.2 per unità SSD SATA e PCI Express, modulo Bluetooth 802.11ac e WiFi.

Vi è tuttavia una piccola differenza, ma piuttosto significativa, tra i modelli con processori Core i3 e gli altri modelli con processori Core i5/i7: solamente questi ultimi offrono una porta Thunderbolt 3 nel pieno delle sue funzionalità, accanto alle altre connessioni comuni a tutti i sistemi (HDMI 2.0, jack cuffie, ricevitore IR, porta Ethernet e slot microSD). I modelli con Core i5/i7 sono inoltre caratterizzati dalla presenza della nuova GPU integrata Iris Plus con 64MB di memoria eDRAM. Infine i modelli a maggior sviluppo verticale sono compatibili Intel Optane, cioè con supporto allo storage 3D XPoint di Intel pensato per incrementare le prestazioni degli SSD.

La presenza della porta Thunderbolt 3 è un elemento chiave per questi NUC, dato che potranno essere espansi in futuro in molti modi, a cominciare dall'impiego dei box esterni per le schede video di classe desktop che stanno pian piano popolando i cataloghi di vari produttori, tra cui ad esempio Zotac e Razer che possono trasformare questi mini-PC in macchine da gioco. La presenza di Kaby Lake rende inoltre tutti i modelli in grado di supportare encoding e decoding video 4K, facendo di questi sistemi compatti una possibilità di scelta particolarmente interessante per impieghi home entertainment.

Non sono disponibili informazioni sul prezzo di questi NUC, che sono comunque soluzioni di tipo "barebone" e quindi prive di RAM, SSD/HDD o sistema operativo che devono essere quindi acquistati a parte (o riutilizzati da altri sistemi). E' possibile ipotizzare dei livelli di riferimento di 500, 400 e 300 dollari come base di partenza rispettivamente per i modelli con Core i7, Core i5 e Core i3. Questi ultimi saranno disponibili già nel corso del mese di gennaio, mentre per i modelli con processori Core i5 e Core i7 vi sarà da attendere la fine del trimestre.

Maggiori informazoni qui, sulla pagina ufficiale di Intel.