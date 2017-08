Noctua, nuove ventole industriali 24 V destinate anche al settore automotive

Ormai oggi giorno qualunque tipo di veicolo, che sia a combustibile fossile, ibrido o elettrico, è dotato di un numero consistente di sistemi elettronici, ed anch'essi in alcuni casi richiedono un'adeguata dissipazione del calore, Noctua guarda avanti ed aggiornato la propria gamma di ventole industrialPPC 24 V con accorgimenti tali da garantire anche il rispetto di standard richiesti dal settore automotive.

La principale, ed unica, novità della nuova serie 24V-Q100 è rappresentata dall'adozione di un nuovo driver l'NE-FD4 IC, in grado di superare i più rigorosi stress test richiesti dallo standard AEC-Q100 (Automotive Electronics Council) del settore automobilistico: due i modelli disponibili l'NF-F12 da 120mm e NF-A14 da 140mm.

"Con la sua struttura altamente rigida in poliammide e la protezione IP67 contro acqua e polvere, la linea industrialPPC ci ha permesso di arrivare su una grande quantità di nuovi mercati industriali sin dalla sua introduzione nel 2014", spiega Roland Mossig CEO di Noctua, "La serie industrialPPC 'Protected Performance Cooling', caratterizzata da materiali robusti, ora è stata rafforzata anche dal punto di vista elettronico in modo che le ventole di questa serie siano ugualmente ben protette contro i rischi sia ambientali sia elettrici".

L'adozione del nuovo driver IC garantisce anche l'abbassamento delle correnti , stabilizzando la tensione, offrendo accensioni veloci e lineari e riducendo drasticamente possibili problemi sulla linea di alimentazione, che durante lo spunto in accensione, potrebbero influenzare altri componenti elettronici adiacenti, queste nuove ventole infatti sono indicate anche per sistemi elettronici sensibili.

Fatta eccezione per il nuovo NE-FD4 IC e la sua elettronica migliorata, le specifiche e le caratteristiche rimangono invariate rispetto a quelle dei precedenti modelli industrialPPC da 24V.

Mantengono grado di protezione IP67, cuscinetti SSO2, oltre 150.000 ore MTTF e 6 anni di garanzia, e come per i modelli precedenti 24V, le nuove ventole Q100 saranno disponibili, sia per la 120mm (NF-F12) sia que quella 140mm (NF-A14), in versione 2000 e 3000 rpm: per quanto riguarda prezzi e disponibilità le nuove Q-100 sono già in fase di distribuzione ad un costo pari a 29,90 € uguale per tutti i modelli.