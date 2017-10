Noctua, con la serie Chromax aggiunge nuovi colori alle sue ventole ed a vari altri accessori

Noctua ha introdotto nel suo catalogo nuove ventole ed accessori della serie Chromax, dedicata a tutti gli utenti che, oltre a performance e qualità, strizzano un occhio anche all'aspetto estetico dei propri sistemi: più precisamente sono state presentate ventole da 120 e 140 mm in veste completamente nera, angolari anti-vibrazione colorati, cavi di alimentazione PWM e coperture colorate per i dissipatori per CPU NH-U12S e NH-D15.

"Noctua è un'azienda ingegneristica, siamo orgogliosi di ottimizzare al meglio i nostri prodotti per ottenere prestazioni e qualità elevate piuttosto che mettere il design prima della funzione, ma ovviamente capiamo che molti clienti, in certi ambiti, oltre alle performance voglio anche un'estetica ricercata e personalizzabile", spiega Roland Mossig CEO di Noctua. "Con le nuove ventole Chromax, i cavi e le coperture per dissipatori di calore, offriamo ora una gamma di prodotti ideali per coloro che si preoccupano anche dell'aspetto estetico senza scendere a compromessi sulla qualità e sulle prestazioni".

Le apprezzatissime ventole NF-A15, NF-A14, NF-F12 e NF-S12A sono tra le più famose prodotte da Noctua, la nuova edizione chromax.black.swap, non porta innovazioni dal punto di vista tecnico, mantiene l'adozione di cuscinetti SSO2 garantiti per più di 150.000 ore MTTF e 6 anni, ma combina le prestazioni già ben conosciute dal pubblico con un design completamente nero, in sostituzione del classico colore Noctua panna-bordeaux, il tutto arricchito da angolari anti-vibrazioni disponibili nei colori rosso, blu, verde, giallo e nero.

Altri accessori disponibili nella serie Chromax sono: i cavi di prolunga NA-SEC1 ed il set di cablaggio a "Y" NA-SYC1, entrambi disponibili con guaine colorate secondo le tonalità già sopra indicate e con standard PWM a 4 pin, e le nuove coperture NA-HC, da abbinare ai dissipatori per CPU NH-U12S e NH-D15, realizzate in alluminio verniciato a polvere, disponibili in nero cromax.black, bianco cromax.white oppure in nero con inserti colorati intercambiabili chromax.black.swap, permettono agli utenti di personalizzare i colori dei loro dissipatori e coordinarli con quelli del proprio sistema.

Tutti i prodotti sopra descritti sono già disponibili e a breve faranno la loro comparsa presso i vari rivenditori, per quanto riguarda i prezzi, nel seguito un riepilogo per i principali prodotti:

Ventola NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap: 26,90 €

Ventola NF-A14 PWM chromax.black.swap: 24,90 €

Ventola NF-F12 PWM chromax.black.swap: 22,90 €

Ventola NF-S12A PWM chromax.black.swap: 22,90 €

Cover dissipatore CPU NA-HC1 chromax.black.swap: 19,90 €

Cover dissipatore CPU NA-HC2 chromax.black/white: 19,90 €

Cover dissipatore CPU NA-HC3 chromax.black.swap: 29,90 €

Cover dissipatore CPU NA-HC4 chromax.nero/white: 29,90 €

Prolunga PWM NA-SEC1 chromax.black: 9,90 €

Derivazione "Y" PWM NA-SYC1 chromax.black: 9,90 €

Per maggiori dettagli e ulteriori foto dei singoli prodotti vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a tutti i prodotti della serie Chromax di Noctua.