Multiprese elettriche, soluzioni intelligenti e offerte su Amazon

Alla fine tutto di connette. Può essere letto in molti modi ma è innegabile che la quasi totalità della strumentazione elettronica ci costringe a collegare una presa elettrica da qualche parte. Ecco una rassegna di multipresa e soluzioni di vario tipo che possono farci venire qualche idea per mettere un po' di ordine, o semplicemente razionalizzare l'ambiente di casa o di lavoro con un po' più di criterio. Vediamole assieme.

Soluzioni da scrivania

Ecco un paio di esempi che possono risultare utili sulla scrivania, sia essa di studio o di lavoro. Comprendono prese 10A, 16A, USB e Schuko, il tutto in una multipresa molto compatta.

In alternativa, ecco una proposta simile di BTicino praticamente allo stesso prezzo, con l'opzione dei colori bianco e nero.

Ecco una soluzione originale, diversa dal solito, che ben si presta ad essere posizionata anche sulla scrivania.

Soluzioni da terra o parete

Più ingombranti, certo, ma anche con un numero maggiore di prese. Abbiamo cercato di mantenere la nostra scelta sui modelli con prese 10A, 16A, USB e Schuko, in nome della versatilità, ma trovate anche due modelli con le sole Shuko e USB. Ce ne sono diversi modelli, che vi proponiamo in una griglia; per approfondimenti sui singoli modelli meglio visitare la pagina di riferimento.