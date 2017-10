MSI Vortex G25: arriva in Italia la famiglia di PC gaming compatti

MSI ha presentato la nuova MSI Vortex G25, famiglia di PC Gaming che condensa nelle dimensioni di una console la potenza di un desktop di fascia alta. Alla base dei nuovi computer troviamo CPU Intel di ottava gen. delle famiglie Core i5 e Core i7, una GPU nVidia GeForce serie 10, con la garanzia del 30% di prestazioni in più rispetto ai modelli precedenti. Il tutto verrà tenuto sotto controllo dal sistema di raffreddamento Cooler Boost Titan con 2 ventole e 8 heatpipe.

L'estetica è sobria, ma non troppo, con un tripudio di LED e linee nette che danno la forma ad uno chassis da 2,5 chilogrammi di peso e 2,5 litri di volume. Attraverso ingombri tipici di una console i nuovi Vortex G25 vogliono trovare spazio in salotto senza rinunciare a prestazioni elevate anche con i titoli di nuova generazione, e sono anche candidati ideali per preparare un computer pensato per la realtà virtuale, sia lato video che lato audio con le tecnologie Nahimic VR.

Il pannello frontale integra due porte USB 3.0, una porta HDMI e un power jack per collegare un visore per la VR e, nonostante le dimensioni, ci sono anche possibilità di upgrade. Il case può essere aperto in maniera semplice per accedere alle componenti interne e sostituire la RAM e le unità di archiviazione. I computer utilizzeranno un DAC ESS Sabre HiFi Audio, con supporto all'Hi-Res Audio con qualità di campionamento a 24-bit / 192 kHz.

Il primo modello che arriverà in Italia sarà MSI Vortex G25 8RE, con processore Intel Core i5-8400 con 16 GB di RAM DDR4, nVidia GeForce GTX 1070, unità SSD da 256 GB abbinata ad un HDD da 1 TV a 7200 rpm, connettività Killer DoubleShot Pro con Killer Shield e supporto Bluetooth 4.1. Arriverà nella seconda metà di ottobre in bundle con il display BenQ GL2250HM ad un prezzo di 1.999 euro, tasse incluse. Maggiori informazioni sul sito MSI ufficiale.