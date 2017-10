MSI tra i protagonisti di Milan GamesWeek 2017

MSI ha portato diverse novità alla Milan GamesWeek. Una delle più importanti sono i nuovi sistemi da gioco della famiglia Infinite, la quale sarà presto aggiornata in modo da adattarsi subito alle tecnologie che Intel sta rivelando in questi giorni a proposito dell'architettura Coffee Lake.

MSI è stata presente con le proprie soluzioni anche presso gli stand di Microsoft e Intel, nonché nell'Arena, dove il 30 Settembre si è svolta la finale con Overwatch. In quest'occasione sul palcoscenico, infatti, erano presenti ben 12 PC Infinite A, mentre nella Warm-up Area era possibile vedere all'opera gli Aegis 3, i Trident 3 e i Nightblade MI3.

I sistemi Infinite sono stati mostrati per la prima volta in occasione del Computex 2017 di Taipei, e sono basati su processori Intel Core i7 o i5 a seconda delle versioni in abbinamento a schede video NVIDIA della famiglia GeForce GTX della serie 10. Altri dettagli si trovano qui.

Tornando alla presenza di MSI alla GamesWeek, presso lo stand TGL-MSI, padiglione B12 dedicato a TGL (TRUE GAMERS LEAGUE), realizzato in collaborazione con Netgear e HyperX, è stato possibile giocare con i titoli multiplayer più hot del momento, come ad esempio CS:GO e PUBG, oltre al già citato Overwatch.

Non potevano poi mancare i nuovi gaming notebook delle serie GE63VR e GE73VR, con display rispettivamente da 15" e 17", entrambi caratterizzati da un originale design che ricorda il look delle auto sportive, nonché l'attesissimo GT75VR Titan, una proposta che rappresenta lo stato dell'arte del gaming su mobile.