MSI Infinite A, la nuova serie di desktop da gioco con luci LED RGB

MSI ha presentato la sua nuova punta proposta per quanto riguarda i computer desktop da gioco: basato su processori Intel Core i7, il nuovo MSI Infinite Aè caratterizzato dal design tipicamente aggressivo dei prodotti di questo tipo, ma si distingue anche per alcune soluzioni tecniche sviluppate da MSI.

Il nuovo ammiraglio prende il nome di Infinite A e si caratterizza per l'uso di una serie di implementazioni che facilitano l'accesso alle componenti e la manutenzione: la scheda video è montata verticalmente tramite un riser PCI ed è accanto alla paratia dotata di feritoie per facilitare il flusso d'aria, i dischi hanno delle apposite slitte che ne rendono il montaggio e lo smontaggio rapidi, e così via. Il case è stato diviso in compartimenti per migliorare il raffreddamento, grazie alla creazione di flussi d'aria specifici per ogni parte (CPU, GPU, alimentazione) - un accorgimento che prende il nome di Silent Storm Cooling 3. Non è stata tralasciata l'estetica, che vede un disegno intricato "a circuito" sul frontale del case, con retroilluminazione RGB chiamata pomposamente "Mystic Light RGB LED" dall'azienda.

In termini di specifiche tecniche pure, il MSI Infinite A sfrutta un processore Intel Core i7 di settima generazione (presumibilmente un i7-7700), supporta fino a 4 banchi di RAM di tipo DDR4 con una capacità totale di 64 GB ed è dotato di uno slot M.2 (con supporto a Intel Optane) più altri tre slot da 2.5 pollici e due da 3.5 pollici. La scheda video è una GeForce GTX 1080 con 8 GB di memoria. A fornire energia al sistema provvede un alimentatore da 550 W con certificazione 80 Plus Bronze. Non sembra essere prevista un'unità ottica.

Il MSI Infinite A dovrebbe esordire nel nostro Paese nel corso del prossimo luglio, sebbene non ci siano ancora dettagli circa il prezzo di vendita.