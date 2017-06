Mini PC con Windows 10 in vendita a soli 89,16 euro su Amazon. Offerta a tempo!

Bastano solamente 89,16 euro per acquistare un PC di dimensioni compatte su Amazon. L'offerta scadrà a fine giornata e consente di risparmiare circa 15 euro sul prezzo normalmente praticato dal portale con BoLv Z83II. Si tratta di un Mini PC con processore Intel Atom x5-Z8350, 2GB di RAM DDR3 e uno storage da 32GB da espandere attraverso la porta USB 3.0 integrata, la porta microSD, o con NAS o dischi esterni. Si tratta di un sistema di riserva caratterizzato da un consumo energetico irrisorio, che può essere mantenuto acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza impattare in maniera considerevole sulla bolletta energetica.

Il sistema supporta Windows 10 e ha una porta Ethernet 1000Mbps. Può essere collegato ad una rete (2.4 e 5GHz) anche via wireless ed è previsto il supporto per periferiche Bluetooth. Sostanzialmente irrisorie le dimensioni del sistema: 119,5 x 119,5 mm la superficie occupata, solo 24mm lo spessore. Al prezzo a cui viene proposto è assolutamente un affare, soprattutto per chi ha bisogno di un media center affidabile o un sistema sempre acceso e parco nei consumi.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!