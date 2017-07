Mini-PC con Windows 10, CPU Intel Atom, 2 GB di RAM e 32 GB di ROM a soli 93 Euro su Amazon

Continuano le offerte sui mini-PC Windows 10 a prezzi assolutamente abbordabili. Si tratta di piccole macchine che possono affiancare sia un televisore che un monitor, capaci di rispondere alle esigenze di multimedialità più avanzate e di sostituire il PC tradizionale se non si hanno particolari esigenze in fatto di performance.

Il modello oggi in sconto a meno di 100 Euro è Kodlix Z83-V, dotato di processore Intel Atom X5-Z8350, 2 GB di RAM e 32 GB di storage via eMMC con GPU integrata. Il computer supporta connessioni di rete wireless Wi-Fi 802.11n su entrambe le bande 2.4 e 5GHz e integra una porta Gigabit Ethernet. È naturalmente compatibile con Windows 10 e può essere installato dietro la TV risultando del tutto invisibile alla vista in ambiente. Si tratta di una macchina da salotto così come da scrivania, che può garantire tutta la versatilità di un personal computer ad un prezzo concorrenziale.

