Mini-PC clone di Mac Mini a soli 133,49 Euro su GearBest: gran prezzo per Voyo V1

Grazie agli avanzamenti del settore informatico e all'evoluzione svolta in termini di miniaturizzazione dei componenti, ad oggi è possibile acquistare computer di piccole dimensioni dalle prestazioni ottimali.

Un esempio è Voyo V1, un sistema capace di rispondere a qualsiasi esigenza multimediale, inclusa la riproduzione di contenuti 4K, ad un prezzo assolutamente irrisorio: 133,49 Euro grazie ad una "flash sale" (vendita lampo) di GearBest. Il computer fa uso di un processore Intel Apollo Lake N3450, quad-core, con 4GB di RAM e 64 GB di storage. Può riprodurre video in diversi formati (H.263 e H.264 senza battere ciglio, e implementa diverse interfacce per essere collegato a periferiche e monitor esterni: lungo la scocca tre porte USB 3.0, una mini HDMI, un lettore di schede di memoria e una porta Gigabit Ethernet RJ45. Nella dotazione trovate un cavo HDMI e un adattatore di corrente capace di rispondere alle risibili richieste energetiche da parte del sistema (circa 12W). Per comprare Voyo V1 a 133,49 Euro clicca qui.

Importante: per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana.