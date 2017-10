Mattel sospende lo sviluppo di Aristotle: lo smart hub pensato per l'intrattenimento dei bambini

La ditta produttrice di giocattoli Mattel ha comunicato di avere interrotto il proprio progetto di un hub AI dedicato al mondo dei più piccoli a seguito di dubbi tra i dirigenti, e soprattutto successivamente a considerazioni riguardanti la privacy ed il possibile rapporto affettivo che sarebbe potuto nascere nei bambini verso un dispositivo AI a loro completo servizio e sostegno.

Secondo un rapporto del The Washington Post, ufficialmente la società Nabi, brand Mattel, ha reso noto che il dispositivo, chiamato Aristotle, è stato cestinato, quindi non verrà più presentato sul mercato, in quanto "non allineato completamente alla nuova strategia di tecnologia di Mattel".

Lo smart hub Aristotele era stato svelato il gennaio scorso, e sostanzialmente si presentava come un dispositivo "intelligente" basato sull'assistente vocale Echo di Amazon, dotato anche di una telecamera con la funzione di un tradizionale baby monitor. Il dispositivo però sarebbe stato destinato a svolgere funzioni più dirette nella vita dei bambini: avrebbe letto le storie della buona notte, calmato i pianti notturni con una luce di cortesia e addirittura aiutato nell'apprendimento dell'ABC.

A seguito di questa prima presentazione, una petizione nata per la sua abolizione ha guadagnato più di 15.000 firme: a sostegno di questa richiesta, Aristotle sarebbe troppo invasivo nella privacy dei bambini, ma soprattutto potrebbe avere un effetto negativo sulla loro percezione della realtà nonché dei sentimenti; per alcuni denuncianti, tuttavia, le obiezioni erano ancora più radicate: Aristotle incoraggerebbe i genitori ad utilizzare la tecnologia come un loro sostituto attivo nella crescita dei figli.

"La mia principale preoccupazione su questo tipo di tecnologia è l'idea che un pezzo di tecnologia diventi il ​​membro più familiare di un bambino che piange, un bambino che vuole imparare o che vuole giocare” commenta la pediatra Jennifer Radesky, relatrice della American Association of Pediatric's media guidelines for children aged zero to six-years-old.

Detto questo sicuramente l'evoluzione dell'Artificial Intelligence, porta a porsi questo nuovo tipo di quesiti, soprattutto rivolti alle nuove generazioni che interagiscono con elettronica di consumo non avendo ben presente effettivamente con cosa stanno giocando, parlando e passando il tempo; molte volte anche gli adulti si trovano a stupirsi per i grandi passi avanti della tecnologia, soprattutto quanto ci vengono presentate innovazioni molto fuori dagli schemi; sicuramente per un bambino questa sensazione è parecchio amplificata non avendo nessun termine di paragone e ovviamente conoscenze tecniche, quindi funzioni AI potrebbero essere molto facilmente percepite nel modo sbagliato.

Mattel ha sicuramente fatto la scelta migliore per se stessa, per i suo giovani clienti e soprattutto per i loro genitori, privati di una facile scusa per delegare i propri compiti ad un smart hub.