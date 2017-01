MasterBuild: un sito dedicato alla passione per il PC building e il modding

MasterBuild fornisce una serie di informazioni sulla realizzazione di un PC: è quindi un luogo dove è possibile scoprire contenuti di vario genere utili a soddisfare ogni desiderio o necessità. Se si è alla ricerca di qualcosa di semplice come ad esempio delle immagini, è disponibile una galleria di PC costruiti su misura provenienti da tutto il mondo e un “community feed” di rigs condivisi attraverso i social media.

Ci sono anche approfondimenti più sostanziosi su diversi argomenti legati al modding ed al PC building, tutorial per aiutare a porre le basi al lavoro ed eventi “live” in modo da rimanere in contatto con altri assemblatori ed appassionati.

Per essere presenti nel “community feed” è sufficiente condividere una foto del proprio PC su Twitter oppure Instagram utilizzando l’hashtag #MASTERBUILD nel post. Gli utenti possono anche contattare direttamente l’azienda attraverso la pagina web e richiedere di inserire il proprio sistema targato Cooler Master nella galleria MasterBuild.

L'obiettivo di Cooler Master non è semplicemente informativo: piuttosto, vuole creare una piattaforma interattiva per tutta la community degli appassionati. Per questo ci saranno iniziative di vario tipo e contest. Per ulteriori informazioni e per aderire alla community, visitate il sito.