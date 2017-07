Maingear, un nuovo PC gaming Razer Edition, questa volta in versione R2

Maingear continua la sua partnership con Razer, annunciando il lancio del Maingear R2 Razer Edition , sistema desktop gaming costruito per offrire prestazioni top, dimensioni compatte e finiture artigianali pregiate.

L'R2 mette in mostra un design molto più compatto rispetto al suo predecessore R1, pari a circa il 30% di spazio in meno utilizzato per comporre l'intero sistema, le prestazioni però non risentono di questi volumi più contenuti; dotato dei più recenti componenti garantisce ottimi risultati con videogiochi in risoluzione 4K: sono disponibili svariate personalizzazioni e varie combinazioni hardware che prevedono l'adozione sia di schede grafiche NVIDIA sia AMD, e per quanto riguarda i processori si spazia tra gli Intel i7 e i9 e gli AMD Ryzen.

Il sistema in oltre è in grado di ospitare fino a due SSD da 2,5", un SSD M.2 NVMe ed anche un hard disk con formato da 3,5", praticamente un comparto storage più che completo; per quanto riguarda invece le memorie è previsto spazio sufficiente ad ospitare due banchi DDR4 così da raggiungere la configurazione massima 2x16GB.

"Maingear e Razer hanno una visione congiunta nello sviluppare prodotti top di gamma appositamente progettati per i giocatori", afferma Wallace Santos, CEO di Maingear, e precisa "Il nostro obiettivo comune riguarda l'ossessione a spingerci a creare l'hardware più performante possibile, filosofia intrinseca nel DNA di R2".

Infine c'è da precisare che l'aspetto premium dell'R2 è frutto, oltre all'utilizzo dei migliori componenti e materiali, anche dell'assemblaggio, dall'inizio alla fine, eseguito completamente a mano da maestri artigiani. Particolare non ancora citato ma molto evidente, l'adozione di un sistema di raffreddamento a liquido con raccordi e tubazioni rigide: queste ultime disponibili nella versione trasparente Superstock Crystal Hardline realizzata in PETG o in quella in metallo Superstock Metal realizzata con tubi in metallo nichelato lucido, in entrambi i casi i componenti del sistema anche in questo caso sono tagliati a mano ed assemblati in modo magistrale.

L'R2 Razer Edition è già disponibile sul sito Maingear con prezzi compresi, a seconda della dotazione, tra i 1.099 $ fino ad un tetto massimo di 4.399 $ (cioè tra i 950 e i 3.800 €), per maggiori dettagli su caratteristiche e versioni disponibili vi rimandiamo alla pagina del prodotto.