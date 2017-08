Lian Li presenta il case-scrivania DK-05: dotato anche di regolazione motorizzata dell'altezza

Lian Li presenta il suo ultimo case-scrivania DK-05, destinato ai professionisti che desiderano una postazione di lavoro completa, compatta ed in grado di lasciare un ampio piano di lavoro a disposizione per tutte le attività di contorno all'utilizzo del PC; adatto per esempio a studi di grafica, sale di incisione e in tutti gli ambiti dove sono richiesti computer con alte prestazioni e tanto spazio sulla scrivania per ospitare ad esempio molti monitor o altri dispositivi accessori.

Il DK-05 combina molti aspetti originali e difficilmente trovabili, anche solo singolarmente, in un case o in una scrivania: più precisamente troviamo la predisposizione per ospitare due interi PC, un piano di lavoro 140x80 cm in vetro temprato fumé, che lascia intravedere dall'alto i componenti presenti all'interno e, ciliegina sulla torta, un sistema motorizzato per la regolazione dell'altezza del piano.

Quest'ultima nota permette alla scrivania di essere utilizzata flessibilmente ad un'altezza massima di 118 cm, per lavorare in piedi, oppure essere abbassata fino 69 cm per un consueto utilizzo da seduti.

Sotto la copertura in vetro temprato, forse la parte del case maggiormente rifinita e piacevole alla vista, troviamo tanto spazio a disposizione: due vassoi per schede madri Extended ATX (305x276 mm) che consentono di costruire una doppia stazione di lavoro incredibilmente versatile; in totale troviamo spazio per fino a 16 (2x8) schede PCI e PCI Express, due alimentatori, quattro drive da 3,5", due drive da 2,5" e un drive esterno da 5,25".

Quindi niente più case da posizionare sopra o sotto la propria scrivania, ma tutti i componenti saranno parte stessa dalla scrivania; sul pannello frontale troviamo un connettore HDMI, connettori per cuffia e microfono, un connettore USB Type-C e due prese USB-A 3.1. Inoltre su questo pannello I/O sono riportati tutti i comandi per il controllo delle ventole on board e la gestione dell'attuatore che regola l'altezza della scrivania, per quest'ultimo comparto troviamo precisamente: pulsante per alzarla, pulsante per abbassarla, quattro tasti per richiamare configurazione prestabilite ed anche un indicatore a due cifre che indica l'altezza impostata (in cm o in pollici).

Predisposto per ospitare anche sistemi di raffreddamento a liquido, questo case-scrivania è stato progettato per essere compatibile sia con sistemi di tipo AIO sia sistemi personalizzati di tipo a loop, il case inoltre viene fornito con preinstallate ben 6 ventole da 120 mm nella parte frontale e 7 ventole sempre da 120 mm in quella posteriore, così da garantire un corretto ricircolo dell'aria all'interno di tutta la scrivania: il DK-05 è già disponibile su Newegg.com ad un prezzo, sicuramente poco accessibile, di 2.100 $ (circa 1.800 €), ma giustificati se rapportati a funzioni offerte, qualità ed originalità dell'intero pacchetto.