iTek presenta tre nuove serie di case gaming: con vetro temperato e LED RGB

Come si riconosce una periferica gaming? Da alcuni anni la tendenza è quella dei LED RGB, ma in realtà le soluzioni per i videogiocatori si rivolgono tipicamente ad un pubblico attento anche alle soluzioni tecniche per l'assemblaggio, per il ricircolo dell'aria e per la gestione delle ventole integrate. iTek ha lanciato tre nuove serie di case gaming i cui modelli si caratterizzano proprio per questi aspetti, aggiungendo alle ventole RGB materiali ricercati come il vetro temperato, e non solo.

iTek Bi-Turbo EVO

iTek Bi-Turbo EVO è l'evoluzione dell'edizione immessa in precedenza sul mercato, ed è caratterizzata - ancora una volta - da uno stile aggressivo rimasto invariato rispetto al predecessore. Le novità sono racchiuse tutte all'interno: in questa nuova versione troviamo due ventole RGB in dotazione controllabili da un telecomando e da un controller che gestisce un massimo di 6 ventole con LED. La struttura interna è di tipo "tool less", quindi non necessita di strumenti per l'assemblaggio delle componenti, e ci sono anche soluzioni ricercate come il cable management curato e una scocca che ottimizza i flussi dell'aria nell'area dedicata all'alimentatore. Il pannello I/O è posizionato nella parte superiore del case, e implementa tre porte USB (una 3.0) e un lettore di schede di memoria SD. Il pannello laterale ingloba anche un'ampia finestra laterale.

Il nuovo iTek Bi-Turbo EVO viene proposto ad un prezzo di 79,90 euro sul mercato italiano

iTek Lunar 19 e iTek Lunar 23

iTek Lunar è una serie del tutto nuova, che propone principalmente un design ricercato e particolarmente distintivo. Il pannello frontale è rivestito in vetro temperato, progettato per creare un effetto di luci grazie ai LED delle tre ventole offerte già in dotazione, anch'esse RGB. Anche in questo caso la gestione della velocità delle ventole e dell'illuminazione può essere gestita attraverso un telecomando e un controller, che può ospitare fino ad un massimo di sei ventole con illuminazione integrata. Le due versioni - iTek Lunar 19 e iTek Lunar 23 - si differenziano per le dimensioni: 195 x 435 x 470 mm per Lunar 19; 230 x 478 x 510 mm per Lunar 23. Il primo può ospitare (oltre alle 3 ventole frontali) 2 ventole superiori e 1 posteriore, tutte da 120 mm, il secondo 3 superiori e 1 posteriore (quest'ultima da massimo 140 millimetri.

Il cable management è da 17 millimetri su Lunar 19, da 22 millimetri su Lunar 23, mentre la parete laterale è tutta trasparente e in vetro temperato. I due case sono proposti ai prezzi di, rispettivamente, 65,90 e 95,90 euro.

iTek Cosmic 19 e iTek Cosmic 23

iTek Cosmic 19 e iTek Cosmic 23 utilizzano anch'essi il vetro temperato in misura massiccia. Si caratterizzano, a differenza dei Lunar, per la struttura a nido d'ape per l'illuminazione frontale ottenuta grazie all'uso di una griglia che fa passare la luce. Alla base del sistema ci sono anche in questo caso tre ventole RGB già in dotazione, in aggiunta alle ulteriori tre ventole che possono essere installate opzionalmente grazie al controller integrato. Nella confezione troviamo anche in questo caso un controller per gestire il tutto. Come nella serie Lunar i case implementano tre porte USB (una 3.0). Le caratteristiche tecniche relative alle dimensioni, al cable management e ai supporti sono identiche ai modelli Lunar, relativamente alle versioni 19 e 23.

Anche il costo è identico: iTek Cosmic 19 e iTek Cosmic 23 costano rispettivamente 65,90 e 95,90 euro.