iMac Pro, RAM saldata sulla scheda madre. Nessuna possibilità di sostituzione

Oltre al rinnovamento della line-up di MacBook e iMac tradizionali Apple ha mostrato al pubblico un sistema del tutto nuovo: iMac Pro. Disponibile nei colori silver e Space Gray, la workstation all-in-one verrà commercializzata entro fine anno. Finito l'evento di lancio tenuto durante il keynote di presentazione della WWDC 2017 sono state rese disponibili nuove informazioni sul nuovo iMac Pro: gli accessori in dotazione del modello Space Gray non verranno venduti separatamente e la RAM integrata non sarà in alcun modo sostituibile dall'utente perché saldata.

Da tempo viene richiesta la vendita della tastiera wireless e del Magic Mouse in colori diversi dal tradizionale Silver, tuttavia Apple non intende farlo neanche adesso che ha realizzato gli accessori in Space Gray. Sarà una caratteristica esclusiva del nuovo iMac Pro e per ottenere le altrettanto esclusive periferiche sarà necessario sborsare i 4.999 dollari per l'acquisto della nuova workstation di Cupertino. La compagnia ha confermato ufficialmente alla stampa internazionale che ha partecipato alla WWDC che gli accessori non verranno venduti separatamente.

Apple ha inoltre rivelato che la RAM integrata su iMac Pro non sarà sostituibile dall'utente, dando a quest'ultimo una possibilità di espansione pressoché nulla nonostante le finalità professionali del sistema. Bisognerà scegliere con cura, quindi, il modello dal momento che chi lo acquista non avrà alcun modo di aumentare il quantitativo di RAM presente installando, come avviene sui computer tradizionali, un modulo di memoria aggiuntivo. Attualmente nella line-up di all-in-one della Mela solo i modelli da 27" consentono questa possibilità, non concessa invece sulle versioni da 21,5".

Per l'utente la scelta è comunque ampia, visto che può equipaggiare il proprio iMac Pro con un massimo di 128 GB di RAM ECC e un minimo di 32 GB. Il modello base, inoltre, integra un display capace di riprodurre nativamente la risoluzione 5K, un processore Intel Xeon da 8-core, una GPU AMD Vega e un adattatore Ethernet da 10Gb. Il computer, che è stato presentato insieme a iOS 11 e macOS 10.13 High Sierra, sarà disponibile a partire dal prossimo mese di dicembre ad un vertiginoso (ma professionale) prezzo di 4.999 dollari.