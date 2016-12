I 10 prodotti più cercati online in Italia del 2016

Mancano pochi giorni alla fine del 2016, e varie compagnie stanno tracciando gli ultimi resoconti dell'anno. YouTube ha annunciato i video più visti del 2016, Facebook le tendenze sul social netowrk. Nelle scorse ore si è aggiunta al coro Idealo, società che si occupa di e-commerce e propone un comparatore di prezzi che analizza costantemente 12.800 negozi online. Nel suo ultimo resoconto la società ha rivelato quelli che sono stati i prodotti più cercati sul proprio motore di ricerca.

La top ten è stata stilata in base alle ricerche effettuate dagli utenti idealo, piattaforma di shopping comparativo composta da oltre 20 milioni di visitatori unici al mese. La ricerca offre una fotografia delle preferenze d’acquisto dei consumatori digitali nel 2016 in Italia. Il trend di quest'anno è stato favorevole soprattutto a Samsung e alla categoria degli smartphone, che occupa la stragrande maggioranza delle posizioni della classifica. In prima posizione troviamo però un videogioco.

Trovate la classifica all'interno della galleria di seguito.