HP rinnova la sua serie di desktop Pavilion All-In-One

HP rinnova la sua serie di computer desktop Pavilion All-In-One (AIO) puntando particolarmente su un nuovo design e un'ampia scelta dei componenti da prevedere nel proprio sistema.

La nuova serie non avrà a listino delle soluzioni ben definite o già disponibili a pacchetto chiuso, i nuovi sistemi infatti possono essere configurati in modo molto flessibile andando a soddisfare le esigenze di ciascun utente, strizzando un occhio anche per quanto riguarda il settore gaming.

"Abbiamo ascoltato i nostri clienti quando abbiamo ridisegnato l'HP Pavilion All-in-One così da garantire effettivamente le funzionalità che i consumatori desiderano, cercando di renderlo il PC perfetto per tutta la famiglia", ha affermato Kevin Frost, vicepresidente e direttore generale di HP "È un desktop flessibile e potente in grado di gestire qualsiasi tipo di utente".

Quando si tratta di PC AIO, il display è probabilmente l'aspetto più importante in quanto rappresenta la base di partenza del sistema che ne condiziona gli ingombri complessivi e il design: la nuova serie Pavilion sarà disponibile in due versioni da 24" e 27" in entrambi i casi parliamo di schermo touchscreen dotato di pannello IPS con risoluzione Full HD 1080p, per il Pavilion 27" sarà disponibile anche una variante con risoluzione 4K.

A fare da cornice al display edge, nella parte inferiore, sono stati integrati una coppia di altoparlanti con rivestimento in tessuto marchiati dal produttore di dispositivi audio B&O play.

La configurazione poi prosegue con scelta del processore: disponibili gli Intel di settima generazione Kaby Lake e gli AMD A12, entrambi con grafica video integrata; per gli acquirenti che invece hanno bisogno di un sistema più adatto ai videogiochi, HP offre un upgrade opzionale che aggiunge una scheda video dedicata basata sulla GPU Radeon 530. Per quanto riguarda il comparto memorie questi sistemi possono disporre fino a 12GB di RAM DDR4-2400, storage fino a 2TB sicuramente nel formato da 2,5" a scelta tra il tipo meccanico sia SSD.

Interessate particolare per gli amanti della privacy, il ritorno di una webcam "richiudibile" quando non è in uso, così da assicurarsi la totale riservatezza anche se il sistema venisse violato, la persona dall'altra parte infatti non potrà né vedere né registrare ciò che sta succedendo in quanto viene inibita fisicamente sia la parte video sia anche il microfono presente a bordo.

Ogni Pavilion dispone di due porte USB 3.1 Type-A, una singola porta USB 3.1 Type-C e due porte USB 2.0, non è presente una porta Ethernet per la connessione via cavo ma è dotato di Wi-Fi 802.11ac integrato e sono presenti due porte HDMI una in ingresso e una in uscita.

HP informa che i nuovi Pavilion saranno disponibili presto a partire da 750 $, poco meno di 650 €, non specificando però quale sarebbe la configurazione che un utente può portarsi a casa con questa cifra.