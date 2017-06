HP aggiorna le sue linee gaming Omen: dai desktop alla VR

Tante novità in casa HP Omen, il brand del produttore americano dedicato al gaming. A partire da Omen X Compact Desktop, che unisce una GPU NVIDIA con overclock di serie e un form factor versatile, offrendo la possibilità di staccare e riattaccare il desktop alla docking station, per giocare in ogni stanza, o collegarlo a uno zaino accessorio, per esperienze VR in mobilità.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Omen X può essere equipaggiato con i processori Intel Core i7 basati su architettura Kaby Lake e la GeForce GTX 1080: una configurazione che permette di giocare anche in 4K. Inoltre, può essere collegato allo zaino fornito come accessorio, in modo da poter giocare con i dispositivi come HTC Vive e Oculus Rift senza l'impaccio dovuto ai cavi.

Due battery pack possono essere installati contemporaneamente in Omen X: e questo vuol dire che sarà possibile continuare a giocare mentre il secondo battery pack si ricarica. Le batterie possono essere sostituite senza rimuovere lo zaino, in modo da garantire la continuità dell'esperienza di gioco.

Il nuovo OMEN Desktop in formato tower è pensato invece per esperienze di gioco più sedentarie. Offre un’avanzata ingegnerizzazione termica, un design moderno e performante e un accesso facilitato alle componenti interne per semplificare i futuri processi di upgrade. Questo sistema è disponibile con i processori Kaby Lake Core i5 e Core i7 e può essere dotato di due schede video GeForce GTX 1080 Ti in SLI. Se si preferisce AMD, invece, si può optare per i processori Ryzen e per le Radeon RX 580 in configurazione Crossfire. Per gli utenti appassionati di overclock HP Omen mette a disposizione il sistema di raffreddamento a liquido, mentre tramite il software OMEN Command Center sarà possibile regolare le frequenze di funzionamento della CPU. La configurazione di base prevede l'hard disk, ma si può propendere per le unità ibride SSD+HHD e anche per l'SSD PCIe.

Per rafforzare ulteriormente la gamma dei PC OMEN by HP, l’azienda ha anche annunciato i nuovi laptop Omen 15 e Omen 17, con schede grafiche NVIDIA di ultima generazione e display ad alta risoluzione con tecnologia opzionale G-Sync. Entrambi i laptop sono disponibili con i processori Kaby Lake Core. Mentre Omen 15 può essere dotato di GeForce GTX 1060 o Radeon RX 550 GPU, nel caso di Omen 17 si può scegliere fra GeForce GTX 1070 o Radeon RX 580. Entrambi i laptop offrono la tastiera meccanica con retroilluminazione Dragon-red e rollover su 26 pulsanti, e possono essere equipaggiati con display 1080p o 4K con tecnologia G-Sync nel caso di GPU NVIDIA e FreeSync per AMD.

L'Omen by HP Accelerator, invece, consente di trasformare qualunque PC desktop e laptop in una macchina da gioco, collegando semplicemente il dispositivo al PC via USB. Trasferisce infatti la potenza di calcolo erogata da una GPU NVIDIA o AMD tramite la connessione Thunderbolt 3. Al suo interno può accogliere anche soluzioni di storage esterno come l'hard disk meccanico da 1 TB o l'SSD da 256 GB. È dotato anche delle porte USB 3.0, USB 3.1 Type-C e GbE.

Omen by HP 25 e 27 sono i due nuovi monitor gaming. Il primo si caratterizza per refresh rate di 144 Hz e tecnologia AMD FreeSync. È overclockabile per abilitare il tempo di risposta a 1ms e ridurre lag e ghosting. È poi dotato di un sistema di alloggiamento dei cavi per mantenere la postazione ordinata e di due porte USB 3.0. OMEN by HP 27 offre risoluzione QHD, refresh rate fino a 165Hz e supporto alla tecnologia G-Sync. Si tratta in entrambi i casi di pannelli TN.

Chiudiamo con le periferiche. HP dispone a listino anche della tastiera meccanica Omen Keyboard 1100 e di Omen Mouse 600, il quale offre la possibilità di configurare il peso e dispone di switch meccanici. Le cuffie Omen Headset 800 si caratterizzano per padiglioni più grandi e una migliore qualità dei suoni alti, medi e bassi, oltre che per un profilo appositamente sincronizzato per garantire conversazioni il più limpide possibile. Di seguito prezzi e disponibilità di tutti i prodotti di cui abbiamo parlato: