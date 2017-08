Fractal Design presenta due nuovi case: Define C TG e Define mini C TG

Fractal con questi due nuovi case punta alla semplicità ed essenzialità: il Define C TG e il fratello minore Define mini C TG hanno tutto quello che serve per ospitare un PC desktop, senza troppi scomparti e slot, giusto giusto ciò che serve: il tutto attorniato da un bel design e finiture premium.

Essenziali, ma tutto quel che c'è è ben studiato e di qualità; il pannello sinistro, con bordi ridotti al minimo, è in vetro temprato più trasparente che fumé, il pannello destro invece è in metallo, ma al suo interno, tutta la superficie utile è arricchita da un pannello fono assorbente che contribuisce ad attenuare il rumore prodotto all'interno del case.

Fractal pubblicizza questa gamma puntando sull'ottimizzazione degli spazi, specificando che i due case Define C TG sono "più piccoli rispetto ai soliti case ATX e Micro ATX", peccato che sulle rispettive pagine non sono indicate le dimensioni esterne, crediamogli sulla fiducia. Anche la parte frontale segue il design della serie, mostrandosi con linee pulite e nette, inoltre in questa zona troviamo un'ampia feritoia, punto di ingresso dell'aria, completamente aperta così da offrire un flusso d'aria con elevate prestazioni mantenendo un basso rumore.

Dietro il pannello frontale e nella parte superiore del case troviamo i supporti di fissaggio modulari ModuVent che permettono di sbizzarrirsi con l'installazione delle ventole: per il frontale possono essere adottate soluzioni 3x120 mm o 2x140 mm, mentre nella parte superiore più limitata 2x120 mm o 2x140 mm oppure un radiatore di pari dimensioni; se il raffreddamento non è tra le vostre priorità, potrete comunque sfruttare lo spazio dedicato alle ventole installando un filtro anti polvere magnetico oppure un pettine per l'organizzazione dei vari cavi.

Esterni con finiture di qualità industriale, spazio di storage garantito da 5 alloggiamenti 3,5" e 2,5" e due ventole Fractal Design Dynamic X2 GP-12 da 120 mm in dotazione completano il pacchetto offerto dai nuovi case della serie Define.

Disponibilità e prezzi non sono stati ancora comunicati, tutto sommato però questi due case, per standard e dotazioni, si pongono in linea con gli altri prodotti della stessa gamma che hanno prezzi compresi tra gli 80 e 100 €.