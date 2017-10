EK Water Blocks, radiatori CoolStream Slim da 140 e 280 mm: spessi solo 28 mm

EK Water Blocks, produttore leader nel settore dei componenti per sistemi di raffreddamento a liquido, ha presentato due nuovi radiatori con spessore decisamente contenuto: parliamo di EK-CoolStream SE 140 e EK-CoolStream SE 280, due unità radianti dedicate a tutti quei sistemi dove lo spazio è sempre troppo poco.

Basati sul fattore di forma da 140 mm, questi nuovi radiatori CoolStream SE sicuramente costituiranno un punto di riferimento nel loro segmento: misurando esattamente 140 mm di larghezza, ed accolgono perfettamente al millimetro ventole della stessa taglia, in lunghezza sono rispettivamente da 180 e 320 mm e mettono in mostra uno spessore si soli 28 mm, al netto della ventola.

Entrambe le versioni, per la superficie radiante, utilizzano un design 22 FPI, che, in combinazione con la struttura ultra sottile, si adatta bene a funzionare in abbinamento a ventole a bassa velocità.

A completare, un design total black che ricopre sia le alette in rame sia tutta la cornicie in alluminio e acciaio, per quanto riguarda gli attacchi sono i classici G1/4"; i due radiatori sono già disponibili all'acquisto tramite l'e-store di EK rispettivamente al prezzo di 49,95 € per la versione SE 140 e 69,95 € per quella SE 280.