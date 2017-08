EK Water Blocks presenta le nuove ventole Vardar EVO con funzione Start-Stop 0dB

EK Water Blocks ha rilasciato una nuova versione della propria serie di ventole Vardar: stiamo parlando delle Vardar EVO aggiornate in prestazioni, silenziosità e funzioni; dalla prima versione proposta nel 2014, queste ventole principalmente si arricchiscono offrendo un sistema PWM con range di funzionamento esteso, garantendo anche la possibilità di gestire, con lo stesso standard di controllo, l'accensione e spegnimento della ventola stessa (Start&Stop).

Come indicato sulla confezione, e pubblicizzato dal produttore, l'elettronica della nuova serie di ventole è stata così appositamente modificatala in modo da offrire all'utente la possibilità di godere di un'esperienza di funzionamento anche a 0dB, con ventola spenta, grazie ad una gestione automatica in base al profilo PWM impostato: per valori inferiori al 25-30% (a seconda del modello della scheda madre), la ventola cesserà di girare, riprendendo a funzionare non appena il software che gestisce il profilo richiederà un carico di lavoro maggiore.

Questa innovativa funzione risulta molto utile, non solo per godere di un PC più silenzioso in condizioni di basso carico di lavoro, ma anche ad esempio, per contenere l'accumulo di polvere sui radiatori di un sistema di raffreddamento a liquido, causato della bassa pressione dell'aria spostata a bassi regimi e, ultimo ma non meno importante, prolungare la vita utile della ventola stessa.

EK-Vardar EVO, come anche la sua versione precedente, è una ventola ad elevata pressione statica, progettata e costruita principalmente per essere abbinata a radiatori di sistemi di raffreddamento a liquido in computer ad alte prestazioni e importanti condizioni di carico di lavoro.

Il design a 7 pale è ottimizzato per il funzionamento ad alta pressione, pur mantenendo il profilo a basso rumore per tutti i regimi di funzionamento: il nuovo circuito elettrico, gli avvolgimenti attivi del motore e il cuscinetto idro-dinamico garantiscono una durata di 50.000 ore (MTBF) continuative.

Le ventole EK-Vardar EVO, come tutti gli altri prodotti a catalogo, sono progettati e realizzati in Slovenia direttamente dalla stessa EK Water Blocks: sono disponibili in tre varianti di colore, total black, total white e a due toni con corpo nero e pale grigie.

La nuova serie in oggetto è già disponibili per l'acquisto tramite EK Webshop, nella tabella sotto riportata riportiamo tutti i modelli disponibili e per ciascun il prezzo finale di acquisto.