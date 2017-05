Ecco il nuovo case Cooler Master MasterBox Lite 5

Novità in casa Cooler Master, con la presentazione di un nuovo case mid-tower ATX denominato MasterBox Lite 5. Caratterizza il nuovo modello il pannello frontale DarkMirror e la possibilità di personalizzazione esterna tramite inserti plastici di colore nero, rosso o bianco (li vedete nella galleria di immagini che includiamo). Di seguito le specifiche in tabella.

Come si può notare, le dimensioni sono di 468,8x200x454,5mm, mentre le ventole da 120mm adottabili sul frontale possono arrivare a tre (una nella parte posteriore). Prevista anche l'installazione di sistemi di raffreddamento a liquido, mentre è importante notare che non sono disponibili slot 5,25 pollici. Sono comunque 7 gli slot di espansione disponibili, così come è apprezzabile la disponibilità di ben 40cm all'interno per la scheda grafica.

Cooler Master MasterBox Lite 5 sarà venduto a 59,00 Euro a partire dal mese prossimo. Avremo occasione di toccare con mano il nuovo case di Cooler Master durante il Computex di Taipei, quindi vi terremo aggiornati su quelle che saranno le nostre impressioni.