EC Dream A9 Chocolate: il mini PC con Intel Celeron in offerta su Geekbuying a 81.28

Negli ultimi tempi la moda dei Mini PC ha in qualche modo invaso le case degli utenti che spesso cercano un prodotto capace di funzionare senza troppe pretese ma che mantenga chiaramente un prezzo basso e dunque alla portata di tutti. In questo caso i Mini PC, come detto, la fanno da padrona rispetto ad altri tipi di macchine che alzano sì le prestazioni ma anche e soprattutto il prezzo. EC DREAM con il suo A9 Chocolate di certo è una soluzione che potrebbe risultare efficace per molti utenti soprattutto visto il prezzo di 81.28€ a cui viene venduto solo per alcuni giorni su Geekbuying direttamente a questa pagina inserendo il coupon promozionale ECDREAMA9 in fase di conclusione dell'acquisto.

Tra le specifiche tecniche del Mini PC EC DREAM A9 abbiamo innanzitutto un processore Intel Celeron N3350 che altro non è che una CPU Dual-Core a 64-bit introdotto da Intel nel 2016. Un processore basato sull'architettura Goldmont realizzato con processo produttivo a 14nm e con una frequenza massima di 2.4GHz ed incorporato una Intel HD Graphics 500 con clock a 200 MHz e frequenza massima a 650 MHz, oltretutto la presenza della tecnologia che supporta DirectX 12. A tutto questo viene aggiunto anche una DDR3 da 2GB di RAM ed uno storage interno da 32GB eMMC che permettono di ottenere vantaggi in termini di prestazioni, sicurezza ma anche affidabilità nelle operazioni di tutti i giorni. Parlando di interfaccia possiamo nominare la presenza di una porta USB 3.0 ed una USB standard ma anche un'uscita HDMI e chiaramente il modulo Bluetooth 4.0 oltre chiaramente al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo 1x1 MIMO.

Interessante anche la presenza di alcune applicazioni preinstallate che permetteranno di poter utilizzare il Mini PC sin dal suo primo avvio. Parliamo infatti della presenza di Office, Skype ma anche Outlook e molte altre app come Photoshop, CorelDRAW, Illustrator e Dreamweaver.

Il Mini PC EC DREAM A9 Chocolate viene venduto su Geekbuying ad un prezzo di 81.28€ che potrà essere ottenuto grazie all'inserimento di un coupon promozionale ECDREAMA9 che dovrà essere posto in essere prima della conclusione dell'ordine. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla pagina del produttore.