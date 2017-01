È il momento di cambiare case al PC: Corsair Carbide Spec-02 a soli 50 Euro su Amazon!

Corsair Carbide Spec-02 è un case mid-tower di dimensioni standard, che può accomodare qualsiasi soluzione a singola o doppia GPU. Dispone di 7 slot di espansione per VGA ed altre tipologie di schede aggiuntive e supporta un massimo di 3 hard-disk e 2 SSD, oppure fino ad un massimo di 5 unità da 2,5 pollici. Compatibile con le schede madri ATX, è in grado di alloggiare GPU lunghe fino ad un massimo di 420mm. Lo stile è semplice ma al tempo stesso aggressivo grazie alle ventole integrate con LED rossi, ed elegante per via della finestra in plexiglass laterale. In totale sono presenti 3 ventole già installate, tutte da 120 mm per un buon ricircolo dell'aria.

Il case è proposto ad un prezzo assolutamente interessante: 50,99 Euro a fronte di un listino di 74,99 Euro. Al prezzo di un anonimo case da iper-mercato, insomma, potete acquistare un prodotto di qualità garantito da uno dei brand più forti del segmento. In offerta su Amazon troviamo anche l'alimentatore semi-modulare Corsair CS650M con certificazione 80Plus Gold con efficienza fino al 92%. Anch'esso dispone di una ventola da 120mm per il raffreddamento con velocità automatica del regime di rotazione in base alla temperatura. Il suo costo è di 82,49 Euro, e può essere un abbinamento ideale per il case in offerta.

