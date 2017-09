Dove va bene il mercato dei PC? Nelle soluzioni per i videogiocatori

In un mercato dei PC che continua a mostrare i ben noti segnali di difficoltà degli ultimi anni, nel corso della prima metà del 2017 è stato il settore dei PC gaming ad andare in forte controtendenza con una crescita sostenuta. A livello globale, secondo i dati forniti da GfK, le vendite di soluzioni gaming desktop per il gaming sono aumentate del 55% nella prima metà del 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dinamica simile per quanto riguarda le soluzioni notebook dedicate ai videogiocatori: in questo settore l'aumento delle vendite è stato pari al 24% sempre rispetto allo stesso periodo del 2016. Il mercato, così come indicato da GfK, ha inciso per vendite pari a 1,5 miliardi di Euro escludendo da questo il mercato nord americano.

Sono le regioni dell'Europa occidentale quelle che pesano maggiormente in termini di vendite, con il 44% del totale e una crescita dell'11% nel fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2016. Le nazioni della regione Asia-Pacifico pesano per il 34% del totale e hanno registrato una crescita del 67% su base annuale, mentre per Europa orientale il peso è del 12% con una crescita annuale del 42%.

Il mercato del PC gaming ha registrato positive ricadute nelle vendite non solo per PC desktop e notebook, ma anche con riferimento agli accessori abbinati ai sistemi. In particolare GfK evidenzia l'impatto positivo registrato sulle vendite di schermi con caratteristiche tecniche specifiche per i videogiocatori, con un incremento del fatturato del 114% e una incidenza sul totale delle vendite di periferiche e accessori pari al 57%.

A trainare le vendite di notebook gaming la particolare evoluzione tecnologica che ha caratterizzato questa tipologia di prodotti nel corso degli ultimi anni: pannelli sempre più grandi, tecnologie come NVIDIA G-Sync e AMD Freesync, frequenze di refresh più elevate e tempi di risposta sempre più contenuti così da venire meglio incontro alle necessità tipiche dei videogiocatori.