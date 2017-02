DJI presenta i nuovi droni Matrice 200 per impieghi professionali

Matrice 200 (M200) è il nome della nuova serie di droni aerei presentati da DJI e destinati al mondo professionale, per applicazioni di ispezione aerea e raccolta di informazioni. I nuovi droni M200 sono equipaggiati con una gimbal di nuova concezione, che permette di indirizzare l'obiettivo della videocamera anche verso l'alto, così da poter consentire l'ispezione di strutture in precedenza di difficile accesso come ad esempio la parte sottostante dei ponti.

La gimbal è compatibile con le videocamere Zenmuse X4S e X5S, con la videocamera zoom Z40 e con la videocamera Zenmuse XT per le riprese termiche. Il drone è inoltre provvisto di una videocamera frontale "first person view", così che l'operatore possa pilotare il drone e registrare video in maniera indipendente grazie ad un doppio controller. Tra le caratteristiche di sicurezza vi sono i sistemi di scartamento degli ostacoli e un ricevitore ADS-B per le informazioni sul traffico aereo da velivoli con pilota eventualmente presenti nelle vicinanze. I droni della serie M200, quando usati in configurazione dual-battery, sono in grado di operare in volo fino a 35 minuti, con camera montata. I droni M200 sono certificati IP43.

Paul Guo, director enterprise solutions per DJI, commenta: "I droni sono divenuti rapidamente un elemento standard della cassetta degli attrezzi delle imprese e gli utenti si sono affidati alla tecnologia DJI per raccogliere con efficienza informazioni in aria. Con la serie M200 DJI introduce una soluzione olistica progettata nello specifico per questi utenti. Stiamo rivoluzionando il lavoro professionale rendendo possobile l'uso di sensori avanzati in varie combinazioni per eseguire compiti sofisticati come l'ispezione di ponti, di aree di terreno e missioni di ricerca, in maniera più semplice, più sicura e più affidabile come mai prima d'ora".

I droni M200 sono disponibili in tre versioni: la M200 standard con una montatura gimbal rivolta verso il basso, M210 con la possibilità di varie configurazioni (una gimbal singola rivolta verso il basso, due gimbal parallele rivolte verso il boasso oppure la nuova gimbal mount rivolta verso l'alto) e supporta inoltre accessori di terze parti grazie alle porte di connettività, nonché eventuali sensori aggiuntivi. Infine M210 RTK è disponibile con i moduli D-RTK per la navigazione con precisione centimetrica.

Per quanto concerne la gestione del drone, oltre all'app DJI GO 4, la serie M200 supporta la nuova app DJI Pilot che è stata pensata in maniera specifica per gli utenti enterprise, ottimizzando l'esperienza utente e le prestazoni di volo. E' inoltre possibile pianificare le rotte di volo con l'app GS Pro. L'app DJI Pilot è inoltre compatibile con FlightHub, un software web-based che permette di condividere dati da remoto in tempo reale.

I droni della serie M200 saranno disponibili a partire dal secondo trimestre dell'anno a prezzi che veranno comunicati in un secondo momento. Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito ufficiale di DJI.