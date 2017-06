Dissipatori a liquido Coolermaster e Corsair in forte sconto su ePRICE

Su ePRICE, famoso portale di vendita online, sono stati selezionati alcuni dissipatori a liquido di Cooler Master e Corsair che vengono scontati per un periodo limitato. I dissipatori a raffreddamento liquido non sono altro che degli elementi utilizzati per impedire il surriscaldamento della CPU. I dissipatori in questo caso sono costituiti da una base in alluminio, o in rame, che grazie alla conducibilità termica, riescono a spostare il calore su delle lamelle, consentendo così miglior raffreddamento. Solitamente i processori raggiungono elevate temperature, sui dissipatori è presente anche una ventola, per raffreddare più efficientemente. Da anni oramai esistono anche i dissipatori a liquido, che in soldoni hanno un principio di funzionamento diverso: sono costituiti da un radiatore che ha il compito di raffreddare il liquido refrigerante, e quando la CPU ne ha bisogno, questo liquido ne assorbe il calore, dopodiché torna nel radiatore a raffreddarsi e così via. Per comprarle basta cliccare qui su ePRICE.

Su ePRICE sono dunque stati messi in vendita a prezzi scontati una selezione di questi dissipatori a liquido di due delle più importanti case produttive di componentistica per PC: Cooler Master e Corsair. In questo caso variano anche le specifiche con dissipatori a liquido Seidon da 120V per CPU Intel, dissipatori Master Liquid Pro 240 per CPU Socket Intel, Master Liquid 140 per CPU Socket Intel, Master Liquid Pro 120 per CPU Socket Intel, Master Liquid Pro 280 per CPU Intel Socket, Nepton 120XL per CPU Intel Socket, Nepton 240M per CPU Intel Socket, Seidon 120V per CPU Intel Socket. Ma non solo perché ci sono anche dissipatori Corsair Hydro Series H80i v2 per CPU Intel, Hydro Series H60 per CPU Intel, Hydro Series H90 per CPU Intel, Hydro Series H55 per CPU Intel.

