Da Zotac primi mini PC con AMD Ryzen

Le nuove serie Magnus EK e ER di Zotac arriveranno con i più recenti processori Intel e AMD e con le schede video Zotac GeForce GTX 1070/1060 in formato Mini. L'obiettivo è fornire le stesse prestazioni delle controparti desktop, ma ovviamente mantenendo molto contenute le dimensioni.

La serie Magnus EK equipaggerà i processori Intel Core di settima generazione basati su architettura Kaby Lake. Questi processori verranno presentati con frequenze operative superiori rispetto alle standard, proprio per venire incontro alle esigenze dei giocatori. Inoltre, le memorie Intel Optane offriranno tempi di accesso particolarmente bassi e un'ampia capacità di archiviazione.

La serie Magnus ER, invece, rappresenta quella che Zotac definisce come la prima serie di mini PC con i processori AMD Ryzen. Tutti i modelli supportano fino a 32 GB di memoria di sistema di tipo DDR4 2400MHz SODIMM e sono capaci di accogliere unità di storage sia di tipo M.2 che da 2,5 pollici. Sono poi dotati di porte USB 3.1 di seconda generazione, che mettono a disposizione il doppio del throughput rispetto a quanto era in grado di fare la generazione precedente, fino a 10Gbps.

Non manca una porta USB 2.0, insieme a tre DisplayPort 1.4 e una DL-DVI. La cosa più importante per questi sistemi, però, è che rimangano stabili e silenziosi, e per questo Zotac ha pensato a un sistema di raffreddamento basato su una ventola radiale e su un design termico intelligente e compatto.

Si tratta di soluzioni pensate principalmente per sposarsi con le applicazioni di realtà virtuale di ultima generazione, per ridurre l'ingombro e al tempo stesso garantire la capacità computazionale per gestire le complesse esperienze VR moderne.