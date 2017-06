Corsair One, mini-PC compatto raffreddato a liquido: anteprima dentro e fuori

Fra le diverse soluzioni esposte da Corsair al Computex 2017 ha catturato maggiormente la nostra attenzione il mini-PC Corsair One, che si sviluppa verticalmente per offrire agli utenti una macchina parecchio competitiva sul fronte dei prezzi in un form factor di dimensioni compatte. Nel video di seguito trovate uno spaccato delle componenti interne e potete farvi un'idea del livello di ingegnerizzazione che c'è dietro un progetto di questo tipo che contiene in uno spazio ridotto il meglio dell'hardware oggi a disposizione. Sotto la scocca CPU Intel i7 di ultima generazione raffreddate a liquido, GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 o GTX 1080 e 16 GB di RAM DDR4. Lato storage troviamo unità SSD accompagnate ad hard-disk meccanici tradizionali, il tutto con il supporto di Windows 10 Home.

I prezzi? Certamente non per tutti, ma l'esclusività si paga! Tutti i dettagli nel video.

[HWUVIDEO="2350"]Corsair One, mini-PC raffreddato a liquido. Anteprima dentro e fuori[/HWUVIDEO]