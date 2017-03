Corsair One: il sistema piccolo ma potente per il videogiocatore

Corsair ha annunciato la disponibilità di One, il proprio primo PC completo che viene offerto sul mercato e destinato specificamente al pubblico dei videogiocatori più appassionati. Per ottenere questo risultato l'azienda americana ha ovviamente attinto a molti componenti della propria produzione interna, integrando quelli indispensabili da lei non prodotti con altri già presenti in commercio.

La logica alla base di questo sistema è quella di fornire un prodotto dalle dimensioni contenute, che rientra nella famiglia dei sistemi SFF (small form factor) ma che utilizzando componenti già disponibili in commercio possa facilmente venir aggiornato in un secondo tempo a seguito del rilascio di soluzioni più potenti. Ecco quindi un processore Intel Core i7-7700K, con architettura Kaby Lake, che si affianca ad una scheda video che nella proposta top di gamma può essere basata anche su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti e a vari componenti interni di Corsair a partire dal doppio kit di raffreddamento a liquido.

Le opzioni di configurazione permettono di scegliere differenti capacità per lo storage onboard, ottenuto con SSD da 240, 480 oppure 960 Gbytes della famiglia Corsair Force LE. L'alimentatore base è un modello SF400 80 Plus Gold SFX sempre dell'azienda americana, con l'opzione di una versione da 500 Watt di potenza, mentre lo storage supplementare può venir gestito da un hard disk da 1 oppure 2 TB di capacità.

Scheda madre e scheda video sono modelli MSI: la prima è una proposta Z270 Mini-ITX, che abbina quindi un form factor estremamente compatto, mentre la seconda è una proposta MSI abbinata al sistema di raffreddamento a liquido di Corsair. Il ricambio d'aria all'interno del case è assicurato da una ventola superiore da 140 millimetri, che aspira aria dall'interno del case muovendola dalle griglie laterali in corrispondenza dei due waterblock per CPU e GPU così da espellerla all'esterno dall'alto.

Il prezzo dei sistemi Corsair One varia a partire da 1.799,99 dollari tasse escluse, in nord America, sino ad un massimo di 2.599,99 dollari tasse escluse per la versione più potente. Al momento attuale non abbiamo informazioni specifiche su listini e disponibilità commerciale per il mercato italiano. Ulteriori informazioni su questi sistemi sono disponibili sul sito Corsair a questo indirizzo.