Corsair One diventa PRO e si aggiorna con GeForce GTX 1080 Ti e SSD NVMe

Corsair, dopo la presentazione qualche mese fa della prima versione del suo PC ultra compatto ed ultra potente Corsair ONE, adesso ha annunciato tre nuove configurazioni PRO, spingendo ancora più in alto i limiti prestazionali: rimangono invariate CPU Intel Core i7-7700K raffreddata a liquido, scheda madre basata su chipset Z270 e case in alluminio spazzolato uguale anche nel desigh; le variazioni invece interessano scheda video, memoria RAM, alimentatore e comparto storage.

Incredibilmente piccolo e incredibilmente silenzioso, Corsair si aggiorna adottando una GeForce GTX 1080 Ti di fascia alta con raffreddamento a liquido, storage principale da 480 GB con standard M.2 NVMe e fino a 32 GB di memoria DDR4.

Tutte le tre nuove configurazioni offrono la stessa tipologia di storage, ai 480 GB M.2 NVMe sopra citati sono stati affiancati 2 TB di hard disk tradizionale, offrendo il miglior compromesso tra velocità di esecuzione di sistema operativo e programmi e capacità totale di archiviazione; delle tre versioni, quella più scarna, continuerà ad adottare 16GB di RAM DDR4, scheda video GTX 1080 ed un alimentatore da 400W SFX; la più ricca invece avrà 32 GB di RAM DDR4, scheda video GTX 1080 Ti e alimentatore da 500W SFX; la versione nel mezzo differisce da quest'ultima solo per "soli" 16 GB di RAM.

Corsair, inoltre, precisa che renderà disponibile a breve dei pacchetti upgrade per i sistemi ONE già acquistati, sia per migliorare l'archiviazione sia per l'aggiornamento della RAM, senza compromettere la garanzia ufficiale. I prezzi delle nuove tre configurazioni PRO partono da un minimo di 2.299 $, 2.699 $ per la versione di mezzo e 2.899 $ per quella top di gamma.

Abbiamo avuto modo di vedere in dettaglio il sistema Corsair ONE al Computex di Taipei: vi rimandiamo alle nostre iniziali impressioni raccolte in questo video.