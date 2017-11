Corsair, nuova serie di ventole ML PRO RGB: è tornata la levitazione magnetica

, ha presentato una nuova serie di ventole basate sulla tecnologia di riduzione dell'attrito sulla girante tramite l'adozione del suo già noto sistema a: più precisamente parliamo dei prodotti che compongono la, i quali si presentano in due versioni lada 120 mm e lada 140 mm.

Rispetto alla precedente versione ML, queste nuove ventole puntano tutto su silenziosità e regimi di rotazione contenuti, il tutto ovviamente a discapito del flusso d'aria massimo che risulta più contenuto.

Entrambi i modelli sono basati sulla tecnologia di alimentazione PWM, la versione da 120 mm offre un range di funzionamento compreso tra i 400 e 1.600 RPM, un flusso d'aria pari a massimo 47,3 CFM e soli 25 dBA, ovviamente più performante su tutta la linea la versione da 140 mm, regimi di rotazione compresi tra 400 e 1.200 RPM, un flusso d'aria fino a 55,4 CFM e con il rumore che scende a 20,4 dBA.

Oltre ai cambiamenti sul piano tecnico, le nuove ventole ML PRO RGB sono state equipaggiate con illuminazione a LED RGB, suddivisa in 4 sezioni impostabili singolarmente, e relative giranti di colore bianco opaco per massimizzare la resa del colore e la diffusione dell'illuminazione.

Ventole disponibili singolarmente, oppure in kit composti da tre ventole da 120 mm o da due ventole 140 mm, i quali includono anche un RGB lighting hub ed un Lighting Node PRO; sull'e-store globale di Corsair sono già in vendita ai seguenti prezzi:

ML120 PRO RGB da 120 mm - single pack: 34,99 $

ML120 PRO RGB da 120 mm - three pack: 119,99 $

ML140 PRO RGB da 140 mm - single pack: 39,99 $

ML140 PRO RGB da 140 mm - twin pack: 99,99 $

Per il momento il produttore non ha ancora reso nota la disponibilità e relativi prezzi per il mercato Europeo; per maggiori informazioni ed immagini vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.