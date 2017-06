Cooler Master Nepton 120XL, kit all-in-one a liquido per la CPU a soli 89,99 Euro

Un dissipatore di alto livello è indispensabile per le CPU più potenti o per i modelli che possono essere spinti ancora più in alto in frequenza mediante overclock. I modelli ad aria sono solitamente ingombranti e difficili da montare, ma negli ultimi anni sono sempre più diffusi i kit all-in-one a liquido, che portano alcuni dei vantaggi dei sistemi a liquido custom abbinati ad una grande semplicità di montaggio. Inolte non devono mai essere "controllati", dal momento che il liquido viaggia in un circuito chiuso e non può fuoriuscire, né disperdersi. Fra i prodotti più blasonati della categoria troviamo Cooler Master Nepton 120XL, che integra ben due ventole da 120 millimetri e uno voluminoso radiatore per mantenere sempre al fresco la CPU.

Compralo qui in offerta a 89,99 Euro su ePRICE.

Il kit all-in-one a liquido Cooler Master Nepton 120XL è ora in offerta a 89,99 Euro su ePRICE. Compralo qui!

Non tutti sono in grado di selezionare i componenti ideali per un kit per il raffreddamento a liquido, non tutti lo sanno montare e non tutti riescono a praticare una manutenzione costante nel tempo ed efficace. Ma il liquido è il vettore migliore, ad oggi, per la dissipazione delle componenti elettroniche di un personal computer, e proprio per questo vari produttori sono scesi in campo per offrire agli utenti soluzioni semplici da installare e comode da gestire nel tempo. In realtà, salvo rari difetti di produzione o malfunzionamenti gravi, un kit all-in-one a liquido non necessita mai di essere controllato. È sufficiente rimuovere la polvere dalle ventole integrate e il kit rimane sempre perfettamente funzionante, mantenendo la sua efficacia originaria.

Cooler Master Nepton 120XL fa parte della famiglia Nepton di fascia alta della compagnia taiwanese, ed utilizza un radiatore spesso ben 3,8 millimetri in cui possono essere installate due ventole, una per lato. In dotazione vengono offerte due ottime Silencio FP 120 proprietarie, che, insieme alla pompa, producono un massimo di 27 dBA di pressione acustica. In altre parole, stando ai dati dichiarati dal produttore, sono molto silenziose. Le ventole possono funzionare a diverse velocità di rotazione, sulla base delle impostazioni scelte dall'utente e dal carico computazionale gestito dal sistema in un certo momento: la velocità di rotazione minima è di 800 RPM (in cui producono un flusso d'aria di 16,5 cfm), quella massima è di 2400 RPM (ben 76 cfm).

Il radiatore è collegato al waterblock con pompa integrata attraverso due tubi da 358 millimetri, i quali vantano un particolare design per evitare rotture nel corso del tempo pur mantenendo un'ottima flessibilità. La pompa integrata può spingere l'acqua all'interno del circuito con una pressione massima di 4,8 mm H2O, mentre nelle condizioni di basso carico può garantire una pressione minima di 0,48 mm H2O. Il sistema di Cooler Master è garantito per circa 160 mila ore di funzionamento e può essere collegato al computer attraverso il connettore da 4-pin integrato. È compatibile con diversi socket per CPU sia Intel che AMD, fra cui Socket AM2+, AM3+, Socket FM1. FM2, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1151, e anche i più vecchi socket Intel.

Maggiori informazioni su Cooler Master Nepton 120XL a questo indirizzo.