Cooler Master MasterWatt: nuova serie di alimentatori modulari e semi-fanless

Cooler Master MasterWatt è una nuova serie di alimentatori modulari certificati 80 PLUS Bronze, caratterizzata da quattro diverse versioni a partire da 450W fino ad arrivare ad un massimo di 750W. La nuova famiglia si rivolge all'appassionato di tecnologia e al videogiocatore, posizionandosi nella fascia media e alta e sostituendo la linea GM lanciata nel 2013.

I nuovi MasterWatt offrono una progettazione di tipo modulare, cavi migliorati rispetto al passato e un innovativo sistema semi-fanless. La struttura modulare consente alle nuove PSU di essere implementate anche su sistemi personalizzati, dove una gestione dei cavi certosina consente a chi assembla il nuovo sistema di scegliere quali implementare e a quali rinunciare. Si rende così più rapida l'installazione dei singoli componenti e si ottimizza il circolo dell'aria all'interno.

Un numero di cavi inferiore si traduce infatti in maggiore spazio libero, che a sua volta consente di migliorare il flusso dell'aria verso i componenti principali del PC o verso l'esterno. Il circuito Dual Forward / DC-to-DC offre affidabilità e stabilità significative in uscita da +3,3V e +5V, aumentando l'efficienza operativa con alti carichi. Cooler Master ha inoltre rivisitato tutti i cavi (che sono più lunghi del 14%) in modo da consegnare all'utente il migliore cable management possibile.

La serie MasterWatt utilizza inoltre cavi PCI-e da 16AWG, quindi con diametro da 1.291 mm, che garantiscono una conduzione elettrica superiore rispetto alla media e una minore resistenza, migliorando di conseguenza la gestione dell'energia trasferita alle schede video. Sul piano della ventilazione, i nuovi modelli usano ventole da 120mm della famiglia Silencio con cuscinetti LDB a tenuta stagna, che secondo la compagnia producono meno turbolenze nell'aria spostata.

Gli alimentatori possono funzionare senza attivare le ventole in modalità fanless (zero dBA) fino a un carico del 15% della sua potenza nominale, ma anche a pieno carico gli alimentatori garantiscono un funzionamento sempre al di sotto dei 30 dBA. Tutti i modelli sono inoltre coperti da una garanzia globale di 5 anni, e verranno venduti in Italia a partire dal mese di novembre ai prezzi (IVA inclusa) che segnaliamo qui di seguito.

Cooler Master MasterWatt 450W : 67,00 euro

Cooler Master MasterWatt 550W : 77,00 euro

Cooler Master MasterWatt 650W : 87,00 euro

Cooler Master MasterWatt 750W: 97,00 euro

