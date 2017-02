Cooler Master MasterLiquid 120 e 240: dissipatori a liquido con Dual Chamber a basso profilo

La famiglia "Master" di Cooler Master si rivolge ai maker e in maniera più estesa agli utenti esigenti che richiedono grandi performance e doti di personalizzazione. La società ha annunciato l'arrivo in Italia di due nuovi prodotti con le medesime pretese: Cooler Master MasterLiquid 120 e MasterLiquid 240 sono due kit all-in-one per il raffreddamento a liquido della CPU realizzati in alluminio con una pompa Dual Chamber "next-gen" e con i più recenti processori Intel e AMD.



MasterLiquid 240

I prodotti si contraddistinguono per l'uso di un innovativo waterblock definito "Dual Chamber Low Profile", simile alla soluzione adottata su MasterLiquid Pro, e che prevede l'installazione di pompa e piastra di rame elettrolitico in due zone distinte. Anziché posizionare pompa e alette di raffreddamento in una singola camera, la piastra di raffreddamento dispone di una propria camera mentre la pompa è posizionata in un'altra sopra alla stessa.

Il liquido refrigerante scorre attraverso il radiatore, all'interno della pompa, e poi fluisce nella piastra di raffreddamento e nuovamente al radiatore. Questa particolare scelta progettuale consente alla pompa di irrorare continuamente e in maniera uniforme con liquido a bassa temperatura la zona centrale del coldplate. La pompa, non essendo mai a contatto con liquido ad alta temperatura, viene preservata dall'usura e può così raggiungere un MTTF (Mean Time To Failure) di 70.000 ore.

Entrambi i modelli sono dotati di Tubi Dual Layer, ed in particolare tubi FBB interno e tubi sleevati esterni, esteticamente più appaganti e che garantiscono una maggiore durata nel tempo. Le ventole MasterFan Air Balance integrate nel kit forniscono un flusso d'aria fino di 66,7 CFM lavorando alla massima velocità di 2000 RPM. A piena velocità producono 30 dBA di rumorosità, mentre a 500 RPM si fermano a 6 dBA. Le ventole sono dotate di connettore a 4 pin PWM.



MasterLiquid 120

Caratteristica dei due kit, come di consueto nella categoria e differentemente dai sistemi a liquido fatti in casa, è che una volta installati non richiedono manutenzione nel corso del tempo. I due MasterLiquid 120 e 240 saranno disponibili a partire dai primi giorni di marzo rispettivamente a 81 e 97 Euro, IVA inclusa.