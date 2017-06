Cooler Master MasterBox 5 a soli 69,99 Euro per la colorata MSI Edition

Scadrà nelle prossime ore un'interessante promozione di ePRICE con cui viene offerto il case per PC Cooler Master MasterBox 5 nella sua MSI Edition ad un prezzo di soli 69,99 Euro. Si tratta di un modello di case dall'estetica tradizionale ma molto interessante per via della presenza di alcune parti modulari al suo interno, che consentono all'utente di personalizzare parecchie caratteristiche in base alle proprie esigenze. La MSI Edition si caratterizza per la presenza di grosso drago stilizzato di colore rosso sulla parte frontale e per il logo MSI Gaming G Series. Per acquistare Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition a 69,99 Euro clicca qui.

MasterBox 5 MSI Edition è un case per PC dalle linee semplici reso aggressivo dalla personalizzazione MSI. L'installazione delle componenti è semplificata non solo dal form factor tradizionale, che consente di integrare al suo interno schede madri Mini-ITX, Micro-ATX e ATX standard, ma anche dalla flessibilità garantita dalle componenti modulari presenti all'interno del case. Il case dispone di diversi fori passacavi per nascondere i cavi che collegano le periferiche, e di diversi drive bay per scegliere dove posizionare dischi e drive ottici. Gli interni possono essere comunque riorganizzati grazie alla modularità tipica dei prodotti della famiglia Master.

L'utente può decidere di rimuovere interi pannelli o farli scivolare, potendo stabilire se integrare componenti voluminose, come dissipatori di fascia alta o sistemi a liquido all-in-one o custom, oppure se preferire la disponibilità di un maggior numero di dischi e periferiche. Al suo interno MasterBox 5 può integrare alimentatori (non forniti in dotazione) della lunghezza massima di 180 millimetri e schede video da massimo 410mm. Il case supporta un massimo di sette slot d'espansione e integra 2 vani per drive da 3,5 o 2,5 pollici. Può inoltre accomodare un dissipatore per la CPU dall'altezza di massimo 167 millimetri.

Nel case si trovano preinstallate due ventole da 120 millimetri, una sulla parte frontale e l'altra su quella posteriore. MasterBox 5 MSI Edition può integrare un massimo di due ventole da 120 o 140 millimetri sulla parte frontale e una da 120 millimetri sulla parte posteriore. Per quanto riguarda la compatibilità con eventuali radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido sono supportati modelli da 240 e 280 millimetri sulla parte frontale, mentre su quella posteriore solo modelli da 120 millimetri. Infine, il pannello delle porte di ingresso e uscita è posizionato lungo la parte superiore e contiene due porte USB 3.0 e le porte per cuffie e microfono.

Maggiori informazioni su Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition qui, su ePRICE.