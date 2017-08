Conferme per le nuove specifiche PCIe: 4.0 già nel 2017 e PCIe 5.0 nel 2019

PCI ed il suo successore PCIe, insieme rappresentano uno degli standard più longevi e di maggiore importanza, adottato da praticamente qualsiasi sistema passato e presente; nel corso degli anni ha saputo evolversi offrendo sempre più banda da sfruttare in svariati ambiti: schede video, schede di espansione di qualunque tipo ed ultimamente anche per la gestione delle più veloci unità di storage.

Forse distratti da altri campi che hanno avuto un'evoluzione in maggiore evidenza, non ci siamo resi conto che l'attuale standard PCIe 3.0 è presente sul mercato dal "lontano" 2010, ben 7 anni nei quali sicuramente ha svolto egregiamente il proprio compito senza rappresentare una limitazione per la maggior parte degli utenti.

Detto questo, ci ha pensato il PCI-SIG, organizzazione composta da 750 membri che si occupano della progettazione e definizione delle specifiche per appunto del bus PCIe, a riportare l'attenzione sulle futuri sorti di questo standard; attribuendo questo ritardo ad un rallentamento dell'innovazione tecnologia in ambito industriale, se pur la versione 3.0 non rappresenti un collo di bottiglia significativo per la quasi totalità delle soluzioni hardware, all'orizzonte si intravedono dei settori dove, magari non subito ma a breve, i 32 GB/s di banda attualmente disponibili potrebbero non bastare.

Soluzioni in ambito storage, come NVMe SSD e Intel Optane, potrebbero raggiungere prestazioni tali da richiedere un maggior quantitativo di banda, ed anche l'avanzare della tecnologia basata sull'Artificial Intelligence potrebbe sorpassare a piedi pari quanto attualmente è ancora più che sufficiente in ambito consumer.

Pertanto, i membri del PCI-SIG hanno pianificato di presentare una versione definitiva dello standard PCIe 4.0 prima della fine del 2017, e stanno già sviluppando un secondo step mettendo sulla carta quanto dovrà offrire quello PCIe 5.0 entro la fine del 2019; come già fatto in passato, ogni passo in avanti rappresenterà un raddoppio sia della banda sia della frequenza, raggiungendo i valori riportati in tabella.

In concreto, quanto fino ad adesso descritto, una volta reso definitivo si potrebbe tradurre in nuove piattaforme basate su PCIe 4.0 nel corso del 2019, e sicuramente, viste le dichiarazione del PCI-SIG, dopo un paio di anni subentrerà lo standard PCIe 5.0 che rincorre già da adesso; molto probabilmente la prima ad uniformare la propria gamma di prodotti sarà Intel, magari spinta anche da nuovi limiti prestazionali raggiunti dalla propria tecnologia Optane, mentre AMD potrebbe cimentarsi con lo standard PCIe 4.0 entro il 2020 considerando che l'attuale piattaforma AM4, secondo indicazioni dell'azienda, sarà portata avanti fino a tale data.

Non ci resta che aspettare l'evolversi e la pubblicazione definitiva delle principali caratteristiche di questi due nuovi standard, per il momento sul sito del PCI-SIG sono disponibili, ed in continuo aggiornamento, i comunicati che riassumono quanto discusso per entrambi i nuovi standard: PCIe 4.0 arrivato alla release 0.9 e PCIe 5.0 arrivato alla release 0.3.